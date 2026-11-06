KO BI REKAO DA JE U 6. DECENIJI: Eva Longorija oduševila Pariz (FOTO)

Eva Longorija je jedna od najlepših svetskih glumica.

Eva Longorija je odisala holivudskim glamurom dok je krajem ove nedelje prisustvovala događaju „Global Gift Gala” u Parizu.

Glumica koja je ove godine napunila 51 godinu privukla je svu pažnju pojavivši se u blistavoj crvenoj haljini bez bretela, koja je istakla njenu figuru prativši liniju tela. Izgled je dodatno upotpunila srebrnim sandalama sa otvorenim prstima i upečatljivim nakitom.

Zvezda je na događaju, na kojem je bila u ulozi počasnog predsednika, delovala veoma raspoloženo. Ovaj događaj, koji je okupio brojne slavne ličnosti, ima za cilj prikupljanje preko potrebnih sredstava za ugroženu decu, žene i porodice širom sveta, putem fondacije „Global Gift Foundation”.

U poslednje vreme, Eva je bila veoma zauzeta snimanjem brojnih kampanja, a tokom leta je uživala i u putovanjima po Evropi. Ona se pre dve godine preselila u Španiju sa suprugom Hoseom Bastonom i njihovim osmogodišnjim sinom Sebastijanom.

Eva, koja je rođena u Teksasu u porodici španskog porekla, je gostovala u emisiji „Live With Kelly and Mark” i objasnila zašto je privlači španska pokrajina Andaluzija.

- Tu regiju najbolje poznajem jer tamo odlazim već 20 godina - objasnila je ona zbog čega je odlučila da baš taj deo Španije postane njen novi dom i napomenula da posebno uživa u malim barovima i restoranima na plaži.

