MILOŠ BIKOVIĆ OSTAVIO VODITELJA BEZ TEKSTA: Našalio se u emisiji, pa snimak postao viralan (VIDEO)

Miloš Biković već više od decenije snima u Rusiji gde je tokom godina postao veoma popularan.

Srpski glumac je čest gost u ruskim tok-šou emisijama, u kojima njegov smisao za humur ne može da ostane neprimećen.

Nedavno se tokom gostovanja kod glumca i šoumena Pavela Volje našalio na račun jezičke barijere i mogućnosti da intervju nastavi na maternjem, srpskom jeziku, a da ga voditelj razume.

Tokom emisije, voditelj je zamolio Bikovića da priča nešto na srpskom jeziku kako bi proverio da li će uspeti da ga razume. Međutim, Biković je duhovito primetio da bi njegov sagovornik imao poprilično težak zadatak.

- Je l' ti stvarno misliš da možeš da skapiraš kada bih ja pričao na srpskom, mislim onako normalno kako bismo mi pričali da smo u emisiji u Srbiji, u Beogradu?

Kratak snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, a komenari su se samo nizali.