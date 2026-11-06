SKANDAL U PORODICI MEGAN MARKL NE JENJAVA: Policija proširila istragu, otkriveno šta je pronađeno u kući njenog polubrata (FOTO)

Filipinske vlasti istražuju slučaj oca Megan Markl zbog sumnje u posedovanje materijala koji uključuje seksualno zlostavljanje dece

Porodična drama Megan Markl dobila je jeziv obrt, a slučaj koji je već uznemirio javnost sada se širi i na njenog polubrata. Dok filipinske vlasti "češljaju" elektronske uređaje i pokušavaju da rasvetle šokantne navode o materijalu koji uključuje maloletnike, pod lupom istražitelja našao se i čovek koji je prvi prijavio slučaj i predao dokaze - Tomas Markl Mlađi.

Slučaj koji uključuje Tomasa Markla, oca Megan Markl, sada dobija novu dimenziju, jer filipinske vlasti istražuju i moguću umešanost njegovog sina, Tomasa Markla Mlađeg, u istragu o materijalu koji se odnosi na seksualno zlostavljanje dece. Ministar unutrašnjih poslova Filipina, Džonvik Remuja, objavio je ovu informaciju, pozivajući se na svedočenja prema kojima su maloletne devojčice navodno odvođene u rezidenciju u kojoj je živeo otac vojvotkinje od Saseksa.

Philippines police extend child abuse investigation to Meghan's brother Thomas Markle Jr as well as her father https://t.co/PVYKnNfHwF — Daily Mail (@DailyMail) November 5, 2026

Ministar je pojasnio da se Tomas Markl Mlađi za sada ne tretira kao osumnjičeni. Međutim, prikupljene informacije smatraju se dovoljnim da istražitelji ispitaju da li je znao šta se dešavalo u kući ili je na bilo koji način bio umešan u nezakonite aktivnosti. Upravo Tomas Markl Mlađi prvi se obratio vlastima, predavši elektronske uređaje i materijal za koji je tvrdio da ga je pronašao u bivšoj rezidenciji svog oca u Sebuu.

Svedočenja koja menjaju pravac istrage

Prema informacijama koje je Remuja izneo na konferenciji za novinare 4. novembra, postoje svedoci koji tvrde da su videli kako maloletne devojčice odvode u rezidenciju Tomasa Markla Mlađeg. Vlasti sada proveravaju ove izjave i pokušavaju da utvrde kakve su veze pomenute osobe imale sa kućom i da li je u njoj bilo nezakonitih aktivnosti.

Ministar je naglasio da istraga ne može biti ograničena samo na oca Megan Markl. Kako je objasnio, postoje indicije zbog kojih bi trebalo ispitati i ulogu njegovog sina, ali to ne znači da je njegovo učešće u bilo kakvom krivičnom delu zasad dokazano.

Jedan od detalja koje istražitelji proveravaju jeste oprema za osvetljenje pronađena u rezidenciji. Tomas Markl Mlađi navodno je objasnio da su svetla korišćena za snimanje video-zapisa koje je objavljivao na društvenim mrežama. Remuja je, međutim, rekao da su vlasti pregledale njegove naloge i da na njima nisu pronašle fotografije maloletnih devojčica.

Slučaj dodatno komplikuje činjenica da je upravo Tomas Markl Mlađi predao uređaje na osnovu kojih su vlasti došle do prvih saznanja. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li se njegova prijava odnosila isključivo na oca ili postoje dokazi zbog kojih bi trebalo detaljnije ispitati i njegove aktivnosti.

Oko 7.500 fotografija i jedan video pod lupom vlasti i FBI-ja

Philippines police extend child abuse investigation to Meghan's brother Thomas Markle Jr as well as her father https://t.co/PVYKnNfHwF — Daily Mail (@DailyMail) November 5, 2026

U međuvremenu, policijska istraga na Filipinima otkrila je nove informacije o elektronskom materijalu koji je predao sin Tomasa Markla. Prema rečima Remuje, vlasti su pronašle oko 7.500 fotografija i jedan video-zapis, za koje se navodi da prikazuju maloletne dečake i devojčice različitog porekla. Ministar je rekao da se procenjuje da su neka od dece imala oko 10 ili 11 godina.

Filipinska nacionalna policija potvrdila je 4. novembra agenciji Frans pres da je sporni materijal pronađen na tri memorijske kartice i mobilnom telefonu koje je predao Tomas Markl Mlađi. Ovi nalazi nadovezuju se na druge elektronske uređaje koji se ispituju u okviru slučaja. Šef policije Hose Melensio Narates Mlađi pozvao je javnost da ne donosi preuranjene zaključke. Naglasio je da je najpre neophodno utvrditi poreklo datoteka, ko je odgovoran za njihovo postojanje i da li je došlo do kršenja filipinskih zakona.

Jedno od ključnih pitanja jeste da li su uređaji zaista pripadali Tomasu Marklu Starijem. Remuja je otkrio da se veruje da šest mobilnih telefona potiče iz Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega su vlasti zatražile pomoć FBI-ja kako bi proverile njihove registracione podatke i utvrdile ko su stvarni vlasnici.

Policija, dakle, još nije završila analizu materijala, niti je konačno utvrdila bilo čiju odgovornost.

Istraga proširena i na Meksiko

Događaji nisu ograničeni samo na Filipine. Meksičke vlasti su u okviru istog slučaja izvršile raciju u skladištu koje je Tomas Markl iznajmljivao u oblasti Rosarito, u državi Donja Kalifornija. Istraga je pokrenuta nakon anonimne dojave o mogućem prisustvu materijala koji se odnosi na seksualno zlostavljanje dece u tom prostoru. Prema objavljenim informacijama, vlasnik skladišta prijavio je da Markl od 2024. godine više nije plaćao zakupninu, ali nije odneo ni svoje lične stvari.

Tokom pretresa pronađeni su časopisi azijskog porekla, od kojih neki potiču iz perioda od pre približno 20 godina, kao i elektronska oprema koja je zaplenjena radi daljeg ispitivanja. Nije objavljeno da li pronađeni predmeti predstavljaju dokaz bilo kakve nezakonite aktivnosti.

Pored toga, prema pisanju lista "San" od 4. novembra, Tomas Markl Mlađi kontaktirao je FBI i obavestio američke vlasti o još dva skladišta koja je njegov otac navodno iznajmljivao u Los Anđelesu. Ove informacije dale su istrazi dodatnu međunarodnu dimenziju, jer se sada proveravaju tragovi koji bi mogli biti povezani sa više zemalja.

Šta kaže Tomas Markl i kako je reagovala Megan?

Tomas Markl (82) negira optužbe i navode protiv sebe nazvao je lažnim. U intervjuu za "Dejli mejl" tvrdio je da računari nisu bili u njegovom posedu otkako je napustio Meksiko 2025. godine. Takođe je izjavio da nije znao za materijal koji je navodno pronađen na uređajima.

U drugom intervjuu negirao je da je ikada imao intimne odnose sa bilo kim mlađim od 18 godina. Njegov stav je da nije počinio krivična dela koja mu se pripisuju, a protiv njega do sada nije pokrenut krivični postupak.

Megan Markl javno je reagovala kada su se pojavile prve optužbe. Izjavila je da je duboko uznemirena tim informacijama i izrazila nadu da će pravda biti zadovoljena, kao i da će deca koja su možda bila zlostavljana dobiti zaštitu. Vojvotkinja od Saseksa otkrila je i da ju je londonska Metropoliten policija obavestila o ozbiljnim optužbama koje se odnose na njenog oca. Konkretno, pismo sa relevantnim navodima stiglo je do britanskih vlasti 2019. godine, a potom su o tome obavešteni i ona i princ Hari.

Britanska policija priznala je da tada nije prosledila informacije nadležnim službama u drugim zemljama. Ovaj propust doveo je do interne revizije, dok je Metropoliten policija slučaj uputila nezavisnom nadzornom telu kako bi se preispitalo postupanje nadležnih.

Megan je objasnila da su njeno udaljavanje od oca i odluka da mu ne dozvoli kontakt sa svojom decom povezani sa potrebom da ih zaštiti.

Istraga na Filipinima se nastavlja, a vlasti pokušavaju da utvrde poreklo spornih datoteka i identitet svih osoba koje bi mogle biti povezane sa njima.

(Blic Žena)

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