OBUKLA SE KAO MLADA: Ines u ekskluzivnoj haljini podgrejala glasine o svadbi s Bredom Pitom (FOTO)

Ines de Ramon je prisustvovala reviji Victoria's Secret u Los Anđelesu.

Dizajnerka nekita Ines de Ramon koja se nedavno pojavila u Parizu sa Bredom Pitom, sve češće ima i solo izlaske čime u prvi plan stavlja svoj stil, a ne vezu sa slavnim glumcem, ali je ta romansa neminovno prati kroz medijske natpise.

Na reviji Victoria's Secret blistala je u romantičnoj kreaciji i ovo su detalji njenog stajlinga.

Ines je odabrala nežnobelu, fluidnu haljinu čuvene modne kuće Elie Saab iz kolekcije za proleće/leto 2027. godine. U momentu kada ju je nosila, ova toaleta još uvek nije bila u slobodnoj prodaji.

Bila je to čista ekskluziva, a stajling u stilu "moderne neveste" probudio je sumnju da je modno izdanje Ines de Ramon možda najava njenog venčanja sa Pitom u bliskoj budućnosti.

Haljina je asocijacija na venčanicu a kreirana je i po ugledu na spavaćice, pa se i te kako uklapala sa Victoria's Secret revijom, jer je ovaj brend globalno prepoznatljiv po kolekcijama veša.

Ines je ostala verna svom prepoznatljivom, svedenom stilu. Izgled je upotpunila prirodnom šminkom sa blago naglašenim rumenilom i puštenom, talasastom kosom, odlučivši da ovaj put uopšte ne nosi nakit niti bilo kakve modne dodatke.

Za stajling devojke Breda Pita bila je zadužena stilistkinja Loren Lening. Sama Ines svakako odlično poznaje modu kao dizajnerka, a i slavni glumac je modni znalac što se vidi po njegovim odevnim kombinacijama.

Ines se pojavila u stilu moderne neveste dok kruže glasine da bi mogla da se kruniše njena četvorogodišnja veza sa Pitom. Tim pričama je doprineo i glumac koji je nedavno u ntervjuu za Esquire privukao pažnju nazvavši svoj dom "lućom Pitovih” pa su mnogi pomislili da se pat tajno venčao.

I ranije se spekulisalo o toj svadbi, a ljudi bliski paru tvrde da Bred i Ines imaju odnos kao da su već u braku, toliko su bliski i posvećeni svojoj vezi.

Ukoliko do venčanja dođe, to će biti Bredu Pitu treći brak jer je bio oženjen Dženifer Aniston pa Anđelinom Džoli sa kojim ima šestoro dece. Ines de Ramon bila je zvanično udata za glumca Pola Veslija kada je počela novu romansu pa se u međuvremenu razvela.

(Blic Žena)

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