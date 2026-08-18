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ĆERKA MAJKLA DžEKSONA IZNELA POTRESNE DETALJE BORBE SA DEPRESIJOM: NJena borba je trajala godinama

Paris Džekson je otvoreno govorila o svojoj borbi sa mentalnim zdravljem.

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Foto: Profimedia/ Image Press Agency
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Paris Džekson govori o jednom od najtežih poglavlja svoje borbe za očuvanje mentalnog zdravlja. Iako je i ranije govorila o tome da je vodila tešku i dugotrajnu borbu, sada je o tome iznela više detalja, otkrivši da je bila podvrgnuta elektrokonvulzivnoj terapiji.

Dvadesetosmogodišnja ćerka Majkla Džeksona govorila je o svom iskustvu u epizodi podkasta Džeja Šetija „On Purpose”, bjašnjavajući da je taj tretman postao deo dugačke liste metoda koje je isprobala tragajući za nečim što bi konačno moglo da joj pomogne.

- Imala sam devet tretmana tokom tri nedelje - rekla je Papr, opisujući to iskustvo kao „udare struje” nakon što je bila pokušaja samoubistva.

- Bila sam, bukvalno, na nekoliko centimetara od toga - rekla je ona tokom intervjua. 

Džeksonova je rekla da je na kraju pozitivno reagovala na terapiju, ali da su fizičke i kognitivne nuspojave bile teške.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Kada sam se prvi put probudila, osetila sam najjači bol u glavi koji sam ikada doživela.

Takođe je imala problema sa gubitkom pamćenja, što je navela kao jednu od nuspojava EKT-a. 

Uprkos tim poteškoćama, Džekson je rekla da je tretman za nju bio efikasan. Međutim, ideja o nastavku EKT-a (elektrokonvulzivne terapije) u nedogled nije bila nešto što je želela.

- To da me šokiraju jednom mesečno do kraja života, to mi ne odgovara - rekla je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Umesto toga, Džekson se usredsredila na to da izdvoji elemente iz različitih tretmana i iskustava kroz koje je prošla i da ih uklopi u svoju svakodnevicu.

- Ako ne integrišem ono što naučim na tim mestima i iz tih iskustava, vratiću se na ono kako sam se ranije osećala. 

Paris kaže da je fokus preusmerila na holističko zdravlje i da je već šest godina trezna.

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