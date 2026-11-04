ĆERKA MAJKLA DžEKSONA TRAŽI NASLEDSTVO KOJE JOJ JE OSTAVIO OTAC: Gde su milioni koje je ostavio "kralj popa"?

Ćerka Majkla Džeksona, Paris, potražuje 450 miliona funti od zaostavštine pokojnog pevača, 17 godina nakon njegove smrti.

Paris, ćerka Majkla Džeksona, traži da se 600 miliona dolara iz zaostavštine njenog pokojnog oca prebaci u porodični fond namenjen njegovoj deci. Ova dvadesetosmogodišnjakinja podnela je zahtev Višem sudu okruga Los Anđeles, navodeći da je zaostavština Majkla Džeksona, od njegove smrti 2009. godine, ostvarila prihod od više milijardi dolara.

- Više od sedamnaest godina nakon njegove smrti, porodični fond Majkla Džeksona i dalje nije finansijski popunjen - navodi ona u zahtevu, prenosi Miror.

Fond je osnovan radi zbrinjavanja troje Majklovoj dece – Prinsa (29), Paris (28) i Bigija (24) – a bilo je predviđeno da počnu da primaju prihode od svojih udela kada napune 21 godinu. Takođe je bilo predviđeno da počnu da dobijaju delove novca koji se čuva za njih kada napune 30 godina, uz dodatne isplate u uzrastu od 35 i 40 godina, navodi se u podnesku.

Podsetimo, Majkl Džekson ili "kralj popa" kako su ga zvali obožavaoci širom sveta, preminuo je u junu 2009. godine, u 50. godini života, usled akutnog trovanja propofolom, koji mu je dao njegov lekar, dr Konrad Mari. NJegova smrt je okarakterisana kao ubistvo.

Paris, koja je krenula očevim stopama u svet muzike, sada traži od sudije da naloži delimičnu raspodelu imovine zaostavštine. NJen pravni tim navodi da su poslovni aranžmani i prodaja imovine doneli značajna sredstva u zaostavštinu Majkla Džeksona. To uključuje i prodaju njegovog ranča „Neverlend”, koji je 2020. godine prodat za 22 miliona dolara. U zahtevu se takođe napominje da su izvršioci testamenta ranije procenili vrednost Majklove zaostavštine na iznos između 2 i 3 milijarde dolara. Kompanija „Sony Music Holdings” je 2016. godine iskoristila svoje pravo da otkupi udeo zaostavštine u kompaniji „Sony/ATV Music Publishing LLC”.

Gde je ogromno bogatstvo Majkla Džeksona?

Prema podacima iz decembra 2024. godine, zaostavština je raspolagala sa oko 850 miliona dolara u gotovini, dok se ukupna vrednost imovine procenjivala na dve do tri milijarde dolara.

U dokumentu do koga je došao Miror od 14 stranica navodi se:

- U gotovo svakom podnesku sudu, izvršioci testamenta su se hvalili time što su odstupili od uobičajenog pristupa – prodaje imovine zaostavštine nakon Majklove smrti radi izmirenja njegovih dugova i potraživanja. Međutim, kako je vreme odmicalo, izvršioci su, zapravo, likvidirali značajan deo Majklove imovine.

U dokumentima stoji da poverenički ugovor predviđa da „što je pre moguće, u razumnom roku nakon smrti Majkla poverenik treba da isplati iznos jednak dvadeset odsto ukupne vrednosti osnivačeve zaostavštine – prema proceni za potrebe saveznog poreza na nasleđe – jednoj ili više dobrotvornih organizacija koje deluju u korist dece. Preostala imovina se deli na jednake delove između dva zasebna trasta: nasleđe za decu Majkla Džeksona i nasleđe Ketrin Džekson (Majklova majka). Nakon smrti Ketrin Džekson, preostala sredstva treba da budu prebačena u nasleđe za decu Majkla Džeksona.