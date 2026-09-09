DIJANA ERSKI STIGLA NA MORE PO LJUBAV: „Letnje seme za probleme“ donosi najzabavnije dogodovštine „Igre sudbine“

Leto, more, odmor, ljubav i – naravno – problemi.

Od 15. septembra u 20 časova na Prvoj televiziji počinje letnji specijal popularne serije „Igre sudbine“, pod zanimljivim nazivom „Letnje seme za probleme“, koji će gledaoce povesti u potpuno drugačiju, vedriju i opušteniju atmosferu.

U centru priče ponovo je Dijana Erski, junakinja koju je publika odavno zavolela zbog njenog prepoznatljivog duha, neobičnog ponašanja i čuvenih uzrečica. Ovoga puta Dijana odlazi na more sa vrlo jasnom namerom – u potrazi je za ljubavlju. Međutim, kao što to obično biva kada je ona u pitanju, put do željenog cilja neće biti ni jednostavan ni predvidiv.

Društvo joj prave Marijana i deca, mali glumci Mia i Strahinja Mitić, a kroz njihove letnje dogodovštine gledaoci će imati priliku da vide kako različiti junaci doživljavaju leto, odmor i bezbrižne dane kraj mora. Dok jedni žele samo da uživaju, drugi u letovanje dolaze sa svojim planovima, očekivanjima i tajnama.

Foto: Marko Arsić

Dijana, međutim, ima svoj plan. Da li će uspeti da pronađe ljubav koju traži, kakve su zapravo njene namere i koliko je vešta u ljubavnim igrama, saznaćemo kroz nove epizode koje donose mnogo humora, ali i trenutke koji će dirnuti publiku.

„Raduje me što će gledaoci imati mogućnost da se opuste uz još jedan letnji specijal koji pre svega obiluje duhovitostima, a kroz humor uvek provejava i ozbiljna mudrost i životna poruka, ovoga puta o važnosti ljubavi“, kaže predstavnica projekta, najavljujući priču koja će, osim smeha, doneti i poneku emotivnu poruku.

Prepoznatljiva Dijana ostaje verna sebi – tu su njen čuveni „dobar dancic“, „dovidjence“ i „bravo bravulence“, nezaobilazna jedna rukavica i, naravno, njen specifičan smeh. Upravo su ti detalji ono zbog čega je publika toliko vezana za ovaj lik.

„Nema mesta na koje odem a da mi neko ne kaže ‘dobar dancic’ već godinama. A ništa nije lepše i važnije za jednog glumca od pažnje i podrške koje mu daje publika“, ističe ona.

Letnji specijal producira Nikola Burovac za Prvu televiziju, dok režiju potpisuje crnogorski glumac Dušan Kovačević. „Letnje seme za probleme“ obećava spoj vedrine, morskog ambijenta, simpatičnih porodičnih dogodovština i, pre svega, mnogo situacija u kojima će se gledaoci prepoznati.

Jer, izgleda da za Dijanu Erski ni odlazak na more ne može da prođe bez komplikacija. A kada se u sve umešaju ljubav, deca i letnji dani, problema će biti napretek – ali i razloga za smeh.

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