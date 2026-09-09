VENECIJA IH JE ISPRATILA OVACIJAMA OD 15 I PO MINUTA: Penelope Kruz zaplakala, a onda je usledio emotivan poljubac sa mužem (VIDEO)

Film 'Bunker' Florijana Celera premijerno je prikazan na Festivalu u Veneciji i nagrađen ovacijama od 15 i po minuta.

Film "Bunker" Florijana Celera premijerno je prikazan večeras na Filmskom festivalu u Veneciji. Glavni glumački par Penelope Kruz i Havijer Bardem bili su veoma ganuti reakcijama publike nakon projekcije. Posebno je bila emotivna slavna Špankinja koja je i zaplakala.

Penelope Kruz je večeras na Filmskom festivalu u Veneciji zablistala u crvenoj Chanel haljini, što je za sada najzapaženije modno izdanje sa Mostre, uz stajling Amal Kluni.

Nakon modnog defilea usledila je projekcija filma "Bunker" koji je publika nagradila ovacijama od 15 i po minuta. To je drugi najduži aplauz kojim je jedno filmsko ostvarenje pozdravljeno u Veneciji. Rekord od 17 minuta drži film Pedra Almorovara "The Room Next Door".

Tokom ovogodišnjeg Festivala u Kanu ovacvije nakon projekcije su izazale i negativne komentare jer su postale uobičajene, poput dela trenda koji ne odražava realnu sliku i reakcije publike, kako se tvrdilo.

Večerašnje ovacije u Veneciji ganule su Penelope Kruz do suza. Dok je glumica plakala, njen suprug, glumac Havijer Bardem, zagrlio ju je i ljubio, što je izazvalo dosta komentara na društvenim mrežama.

Glumica se zahvalila publici pa je pozdravila dok je izlazila iz sale. Aplauzi su bili veoma značajni i za Pola Dana i Patrika Švarcenegera koji takođe igraju u filmu "Bunker".

Ostvarenje Florijana Celera je u trci za Zlatnog lava. Kritike su podeljene. Jedni ga hvale, drugi ističu da je previše metaforičan i površan u poređenju sa njegovim prethodnim remek-delom Otac. Ali, svi se slažu da su Penelope Kruz i Havijer Bardem izvrsni i da izvlače maksimum iz svojih uloga.

Radnja ovog filma prati Migela (Havijer Bardem) i Sofiju (Penelope Kruz), uspešan španski par koji već 17 godina živi u Londonu sa svoje dve ćerke. On je nagrađivani arhitekta, a ona urednica knjiga.

Zaplet počinje kada Migel prihvati kontroverzan i izuzetno profitabilan projekat: izgradnju ultra-luksuznog podzemnog bunkera za preživljavanje kataklizme namenjenog ekscentričnom tehnološkom milijarderu. Kako projekat napreduje, tako počinju da izbijaju duboke pukotine u njihovom naizgled savršenom braku. Sofija počinje da preispituje moralne vrednosti svog muža i samu suštinu njihovog odnosa. Fizička izolacija bunkera postaje metafora za njihovo međusobno emocionalno otuđenje, piše The Guardian.

Zeler kroz ovaj film ne ispituje samo bračnu krizu, već koristi bunker kao simbol modernih društvenih strahova: ekoloških pretnji, ekstremne ekonomske nejednakosti, individualizma i post-pandemijske izolacije.