POZNATA VODITELJKA IMA REDAK OBLIK RAKA KRVI: Za bolest saznala kada je otišla na rutinski pregled

Voditeljka Bi-Bi-Sija Marjam Moširi otkrila je da boluje od retkog i neizlečivog raka krvi, koji joj je dijagnostikovan nakon rutinske analize.

Marjam Moširi, jedno od najprepoznatljivijih lica "Bi-Bi-Sija", pre gotovo dve godine saznala je da boluje od policitemije vere. Reč je o retkom obliku raka krvi kod kog koštana srž neprestano proizvodi previše crvenih krvnih zrnaca, zbog čega krv postaje gušća i raste opasnost od ozbiljnih komplikacija.

Iako bolest britanske novinarke ne može da se izleči, najčešće se tretira kao hronično oboljenje. Pacijenti mogu da nastave sa svakodnevnim životom, ali moraju stalno da se leče. U razgovoru za "Tajms", Moširi nije krila koliko terapija može da bude iscrpljujuća.

"Bolje je nego umreti od užasnog raka, ali to je nešto sa čim morate da se suočite", rekla je.

Za bolest je saznala nakon rutinske analize krvi, koju je obavila zbog tegoba povezanih sa menopauzom.

Život podređen lečenju

Marjam zbog dijagnoze nije odustala od posla. Svakog meseca morala je da daje više od pola litra krvi kako bi se smanjila njena gustina, zbog čega je osećala veliku slabost i mučninu.

Nedugo nakon što joj je bolest otkrivena, otputovala je u Rim kako bi izveštavala o smrti pape i izboru njegovog naslednika.

"Radila sam po 14 sati dnevno. Morala sam da budem koncentrisana i da držim sve pod kontrolom, iako me je pratila hronična iscrpljenost", prisetila se novinarka.

Imunoterapija interferonom, koju prima u londonskoj bolnici u okviru fondacije Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, omogućila je da se smanji učestalost vađenja krvi. Deo uobičajene terapije je i aspirin, koji smanjuje rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Ipak, neželjeni efekti lečenja bili su teški. Imala je nesanicu, glavobolje i uporan svrab kože.

"U najtežim trenucima nisam mogla da budem uz svoju decu. Ležala sam na kauču, a sin me je pitao: 'Mama, hoćeš li da igraš fudbal sa mnom?'", ispričala je.

Voditeljka Bi-Bi-Sija ističe da ne želi da joj dijagnoza oduzme ljubav prema poslu.

"Veliki deo života sa ovom bolešću svodi se na to da jednostavno nastavite da živite", rekla je.

Prema navedenim statističkim podacima, prosečna starost pacijenata u trenutku postavljanja dijagnoze policitemije vere iznosi 60 godina. Prognozirano trajanje života nakon dijagnoze iznosi oko 14 godina kod starijih i 24 godine kod mlađih pacijenata. U Velikoj Britaniji sa ovom bolešću živi približno 15.000 ljudi.

Marjam Moširi i ispad u programu uživo

Podsetimo, u decembru 2023. godine novinarka je pokazala srednji prst direktno u kameru. Kasnije je objasnila da uvredljiv gest nije bio namenjen gledaocima i da nije znala da se već nalazi u programu uživo. Na mreži X, nekadašnjem Tviteru, objasnila je šta se dogodilo:

"Bila je to privatna šala sa kolegama iz redakcije i veoma mi je žao što je prikazana! To mi nije bila namera i izvinjavam se ako sam nekoga uvredila. Bila je to glupa šala namenjena maloj grupi mojih kolega".

(Mondo)

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