MEGAN MARKL VEROVALA DA JOJ JE BIJONSE PRIJATELJICA, A ONDA JE USLEDIO ŠOK: NJena reakcija sve iznenadila

Dolazak Megan Markl i princa Harija u Veliku Britaniju izazvao je pažnju. Saznajte zašto se vojvotkinja osećala uvređeno zbog Bijonse

Megan Markl nedavno se vratila u Veliku Britaniju sa princom Harijem i decom, a njihov dolazak ponovo je privukao veliku pažnju javnosti. U tim trenucima, kako tvrde izvori, vojvotkinja je posebno želela podršku bliskih prijatelja. Nadala se i susretu sa Bijonse, koja je sa suprugom Džej-Zijem takođe boravila u Britaniji, ali do željenog susreta ipak nije došlo.

Prema izvorima, Megan nije očekivala nikakav spektakularan doček — mislila je samo da popiju čaj, ručaju ili provedu malo vremena nasamo.

Potencijalan razlog za hladan tretman

Izvori bliski Markl rekli su da je bila veoma uznemirena, pa čak i uvređena svojom prijateljicom.

„Megan je verovala da njihova veza prevazilazi holivudske društvene konvencije. Smatrala je Bijonse pravom prijateljicom. Činjenica da su se na kraju našli u istoj zemlji i da se nisu videli navela je Megan da sumnja u to“, rekao je izvor.

Bijonse i Megan su se upoznale 2019. godine na premijeri filma „Kralj lavova“ u Londonu. Pevačica je toplo pozdravila vojvotkinju i nazvala je „mojom princezom“. Ovaj gest je označio početak njihovog prijateljstva, ili je barem tako Megan verovala.

Bijonse je kasnije javno podržala vojvotkinju nakon njenog kontroverznog intervjua sa Oprom Vinfri, a u Netfliksovoj dokumentarnoj seriji „Hari i Megan“, par je otkrio da je pevačica poslala Markl privatne poruke podrške. U jednoj epizodi, Megan čita poruku pevačice: „Želim da se osećaš bezbedno i zaštićeno.“

Takođe je priznala: „Još uvek ne mogu da verujem da ona zapravo zna ko sam.“

Međutim, upravo taj trenutak je mogao biti prekretnica. Mnogi gledaoci su scenu nazvali „neprikladnom“, a kritičari su istakli da je javno objavljivanje privatnih poruka moglo da dovede Bijonse u nezgodan položaj. Nakon objavljivanja dokumentarca, pevačica je gotovo potpuno prestala da se pojavljuje na događajima sa Markl i da je javno podržava.

Prijatelji poznatog para na tankom ledu

Komentari na vest o svađi Megan i Bijonse sugerisali su da je prijateljstvo bilo jednostrano: „Megan je prijateljica sa Bijonse, ali Bijonse nije prijateljica sa Megan.“

Ova epizoda označava još jednu u nizu javnih nezgoda za Sasekse. Prethodno, 2026. godine, nisu bili pozvani na Met Gala, kopredsedavajuću Bijonse.

Tada je nedostatak poziva pripisan Meganinom lošem odnosu sa glavnom urednicom Voga Anom Vintur. Međutim, sada je njeno odbijanje da prisustvuje ličnom sastanku u Londonu izgleda nateralo Megan da preispita svoje veze sa poznatim ličnostima.

U stvari, povratak princa Harija i Megan u Veliku Britaniju pojačao je onlajn prašinu o paru. NJihovo pojavljivanje u Londonu izazvalo je kontroverze. Mnogi stručnjaci i novinari se slažu da je glavna svrha putovanja rad na sopstvenom filmu o princezi Dajani za Netfliks.

Ovaj potez bi mogao da pogorša već zategnut odnos sa njihovim bratom, princom Vilijamom, jer budući kralj izuzetno negativno gleda na pokušaje para da iskoristi imidž princeze Dajane u komercijalne svrhe.

(Stil)

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