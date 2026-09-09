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PREMINUO OTAC BENA AFLEKA: Slavni glumac za manje od 3 meseca ostao bez oba roditelja

Holivudski glumci Ben i Kejsi Aflek prolaze kroz težak period nakon što su u roku od samo tri meseca ostali bez oba roditelja.

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Foto: Profimedia/Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency
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Holivudski glumci i oskarovci Ben i Kejsi Aflek suočavaju se sa velikim porodičnim gubitkom, pošto su u roku od samo nekoliko meseci ostali bez oba roditelja. Mlađi brat Kejsi obelodanio je vest o smrti oca Tima Afleka, koji je preminuo svega tri meseca nakon što je u junu preminula njihova majka Kris.

Tužnu vest Kejsi Aflek je potvrdio tokom konferencije za medije na Filmskom festivalu u Veneciji, gde boravi povodom promocije ostvarenja "Company", koje potpisuje kao režiser i scenarista.

Na festivalu je emotivno posvetio projekat pokojnim roditeljima, uz žaljenje što nisu stigli da vide ostvarenje za koje veruje da bi im se dopalo. Dodatnu porodičnu vrednost ovom filmu daje i učešće Kejsijevih sinova, Indijane (22) i Atikusa (18), koji glume pored velikana poput Nika Noltija i Bena Mendelsona.

Majka preminula nakon teške bolesti

Gubitak oca usledio je nedugo nakon što je porodica izgubila majku Kris Aflek, koja je preminula 2. juna u 83. godini. Njoj je krajem prethodne godine prognozirano šest meseci života, a preminula je usled kardiopulmonalnih komplikacija izazvanih rakom pankreasa i drugim zdravstvenim problemima.

Složeni odnosi i očeva borba sa zavisnošću

Odnos poznate braće sa ocem bio je kompleksan tokom odrastanja usled njegove dugogodišnje borbe sa alkoholizmom. Nakon razvoda roditelja, Tim se preselio u Kaliforniju, dok je majka ostala da sama podiže Bena i Kejsija u Masačusetsu.

Otac je ranije radio kao automehaničar i šanker, ali je u kasnijim godinama potražio pomoć u centru za rehabilitaciju, gde je naposletku ostao zaposlen i uspeo da održi tri decenije trezvenosti. Ben Aflek je u ranijim istupima naglašavao veliko poštovanje prema očevoj pobedi nad zavisnošću, ističući da sazrevanjem čovek shvata da roditelji u datim okolnostima daju svoj maksimum.

Umetnost kao način prevazilaženja bola

Govoreći o dubokoj tuzi zbog odlaska roditelja, Kejsi je istakao da je privilegija umetnika u tome što teške životne udarce može da utka u svoj rad i tako napravi nešto vredno. Prema njegovim rečima, pravi je blagoslov kada čovek prihati sopstvenu ranjivost i preusmeri najteža osećanja u stvaralaštvo.

(Kurir)

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