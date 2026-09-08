DVA DANA PRE SMRTI KRALJICA ELIZABETA ZAPISALA JE SAMO 5 REČI: Poslednji zapis otkrio je njenu neverovatnu prirodu

U najtežim vremenima znala je kako da izađe kao pobednik

Na današnji dan, 8. septembra 2022. godine, preminula je kraljica Elizabeta II. Imala je 96 godina, a iza sebe je ostavila najduži vladarski staž u britanskoj istoriji.

Kraljica Elizabeta II bila je poznata po tome što je tokom svoje duge vladavine gotovo u potpunosti izbegavala klasične intervjue. Ipak, to nije značilo da je ćutala.

Naprotiv, svoje stavove i poruke javnosti prenosila je kroz tradicionalna božićna obraćanja, zvanične poruke, govore i privatne susrete.

Tokom decenija provedenih na prestolu izgovorila je brojne rečenice koje su ostale upamćene. Govorila je o porodici, ljubavi, životu, odgovornosti, društvu i izazovima sa kojima se ljudi suočavaju.

Jedna od njenih poruka koja se i danas često citira glasi:

- Vredi zapamtiti da su često mali koraci, a ne veliki skokovi, ti koji donose najtrajnije promene.

Poruka izgovorena u turbulentnom periodu

Ove reči kraljica je izgovorila tokom svog tradicionalnog božićnog obraćanja 25. decembra 2019. godine.

Britanija je tada prolazila kroz jedan od politički najpodeljenijih perioda u novijoj istoriji. Brexit je duboko podelio javnost, ali i porodice, prijatelje i kolege.

U takvoj atmosferi Elizabeta II govorila je o značaju strpljenja, zajedništva i malih koraka koji vremenom mogu dovesti do velikih promena.

NJena poruka o "malim koracima" bila je svojevrsni poziv na smirivanje tenzija i pronalaženje zajedničkog jezika, u trenutku kada je politička debata postajala sve oštrija.

Samo dve nedelje pre Božića, Britanci su izašli na vanredne parlamentarne izbore. Konzervativna stranka koju je predvodio Boris Džonson ostvarila je ubedljivu pobedu, čime je otvoren put za završetak procesa izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.

Dva dana pred smrt ona je zapisala ovih 5 reči

Biograf britanske kraljevske porodice Robert Hardman je u novoj verziji knjige "Charles III: The New King. The New Court. The Insider's Story" objasnio poslednji zapis druge najdugovečnije monarhinje u istoriji.

Prema njegovim riječima, 6. septembra 2022, samo dva dana pre smrti, kraljica Elizabeta svojim perom je napisala pet reči koje će ući u istoriju kao njene poslednje.

Reči koje je Elizabeta zapisala tog dana bile su jednostavne: - Edvard me je došao videti.

Kako objašnjava kraljevski biograf, reč je o kraljičinom privatnom sekretaru Seru Edvardu Jangu, koji je u to vreme s njom kovao planove za ceremoniju zakletve novih ministara.

- NJen poslednji zapis bio je činjeničan i praktičan kao i uvek - zaključio je Hardman.

Četiri godine od smrti kraljice

Kraljica Elizabeta II preminula je 8. septembra 2022. godine u zamku Balmoral u Škotskoj, u 96. godini.

Vest o njenoj smrti Bakingemska palata objavila je u 18.30 časova, čime je okončana era monarha koji je više od sedam decenija bio jedno od najprepoznatljivijih lica Velike Britanije.

Elizabeta II stupila je na presto 6. februara 1952. godine, nakon smrti svog oca, kralja Džordža VI.

Vladala je više od 70 godina i time postala najdugovečniji britanski monarh u istoriji, kao i žena sa najdužim potvrđenim periodom vladavine. Bila je i druga najduže vladajuća monarhinja u zabeleženoj istoriji, odmah iza francuskog kralja Luja XIV.

NJena smrt označila je kraj jedne istorijske epohe. Iako je prošlo nekoliko godina od njenog odlaska, njene poruke o odgovornosti, istrajnosti i promenama koje nastaju postepeno i dalje se citiraju.

Možda upravo zato njena rečenica o malim koracima ima posebnu težinu, najveće promene zaista ne moraju uvek početi velikim gestovima. Ponekad počinju upravo od malih odluka koje se svakodnevno ponavljaju.

(Glossy)

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