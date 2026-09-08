POSLE GODINA BORBE S BOLEŠĆU, SELIN DION STIGLA U PARIZ: Prizor koji je dirnuo milione, sprema se za veliki povratak (VIDEO)

Selin Dion se vraća na scenu nakon teške borbe sa bolešću, a Pariz je postao centar njenog povratka i mode.

Poslednjih nekoliko godina javnost je Selin Dion gledala u potpuno drugačijem svetlu – daleko od velikih bina na kojima je decenijama suvereno vladala, dok je otvoreno govorila o teškoj borbi sa sindromom ukočene osobe. Sada su iz Pariza stigle slike kakve su njeni obožavaoci dugo priželjkivali. Nasmejana, raspoložena i ponovo modno besprekorno doterana, kanadska diva svakodnevno izlazi pred ljude koji satima čekaju ispred njenog hotela. I sve to samo nekoliko dana pre trenutka koji bi mogao da označi jedno od najemotivnijih poglavlja njene karijere – velikog povratka na koncertnu scenu.

Pariz je ovih dana praktično postao grad Selin Dion

Stotine obožavalaca okupljaju se ispred luksuznog hotela Royal Monceau, u kojem pevačica boravi dok se priprema za koncerte u Plenitude Areni. Neki su spremni da provedu sate, pa čak i noć na ulici, samo kako bi je videli na nekoliko trenutaka.

A Selin im, koliko joj okolnosti dozvoljavaju, uzvraća pažnju.

Izlazi pred njih, maše, šalje poljupce, razgovara, pleše, a u nekoliko navrata čak je i zapevala sa okupljenim obožavaocima. Britanski Guardian piše da pojedini fanovi kampuju ispred njenog hotela kako bi uhvatili makar kratak trenutak sa zvezdom pred njen veliki povratak.

Pariz je ponovo njena modna pista

Ako je suditi prema njenim poslednjim pojavljivanjima, nije se vratila samo stara energija Selin Dion – vratio se i njen prepoznatljiv modni instinkt.

Francuski Vogue njena pojavljivanja već opisuje kao svojevrsnu „Celine Fashion Week“, jer je pevačica gotovo svaki izlazak iz hotela pretvorila u malu modnu reviju.

Jedno od izdanja koje je posebno privuklo pažnju bilo je neočekivano jednostavno, ali izuzetno efektno.

Selin je elegantni, skulpturalni sako od crnog duchesse satena modne kuće Givenchy, koji potpisuje Sara Barton, spojila sa ravnim, blago ispranim farmerkama. Elegantne salonke i velike naočare za sunce zaokružile su kombinaciju koja je istovremeno izgledala luksuzno i opušteno.

Pre toga viđena je u spektakularnoj crnoj kožnoj Loewe haljini asimetričnog kroja, a nosila je i kreacije kuća Alaïa i Tom Ford. Vogue je njen povratak visokoj modi opisao kao pretvaranje pariskih ulica u ličnu modnu pistu.

Ali garderoba je ovih dana ipak u drugom planu.

Najveću pažnju izazivaju njen osmeh, energija i činjenica da je ponovo tu.

Fanovi je čekaju satima ispred hotela

Selin je u francusku prestonicu stigla 28. avgusta, a od tada je prostor ispred Royal Monceaua postao svojevrsno mesto okupljanja njenih najvernijih obožavalaca.

Francuski Le Parisien piše da se fanovi i radoznali prolaznici svakodnevno okupljaju iza ograda ispred hotela, čekajući njen izlazak na probe ili povratak u hotel.

A ona im je priredila i nekoliko trenutaka za pamćenje.

Početkom septembra zapevala je i zaplesala uz svoj veliki hit „Pour que tu m'aimes encore“, a potom je sa okupljenima pevala i „Ziggy“.

Fanovima je otkrila i ponešto o predstojećim nastupima. Nagovestila je da bi koncert mogao da bude duži od njenih nekadašnjih nastupa od oko sat i 40 minuta, pa se našalila da bi publika trebalo da ponese dobre cipele.

Kada ju je jedan obožavalac pitao koju pesmu najviše želi ponovo da otpeva, nije mogla da izabere. Odgovorila je – sve.

Povratak koji je pre nekoliko godina izgledao gotovo nemoguće

Zato je uzbuđenje koje trenutno vlada u Parizu mnogo veće od uobičajene euforije pred koncert velike svetske zvezde.

Selin Dion je u decembru 2022. javno otkrila da joj je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe – redak neurološki poremećaj koji može da izaziva snažnu ukočenost mišića i bolne grčeve.

Zdravstveni problemi primorali su je da otkaže nastupe i povuče se sa koncertne scene.

Koliko je njena svakodnevica postala teška javnost je mogla detaljnije da vidi u dokumentarnom filmu „I Am: Celine Dion“, u kojem nije pokušavala da ulepša svoju borbu.

Zato svaki današnji snimak na kojem pleše, peva ili se smeje pred hotelom za njene fanove ima posebno značenje.

Ipak, činjenica da se vraća nastupima ne znači da je njeno zdravstveno stanje prestalo da zahteva veliki oprez. Guardian navodi da je tokom boravka u Parizu usredsređena na probe i čuvanje energije pred koncerte.

Svet je već jednom ostavila bez daha ispod Ajfelovog tornja

Veliki znak da Selin ponovo želi na binu stigao je još 2024. godine. Na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu pojavila se na Ajfelovom tornju i izvela čuvenu „Hymne à l'amour“ Edit Pjaf. Bio je to njen prvi veliki javni nastup nakon višegodišnje pauze i jedan od najupečatljivijih trenutaka ceremonije.

Ali ono što počinje ovog septembra ipak je drugačije.

Ovoga puta nije reč o jednoj pesmi i jednom iznenađenju.

Selin se vraća punom koncertnom programu.

A 12. septembar bi mogao da bude jedan od najemotivnijih trenutaka njene karijere

Prvi koncert zakazan je za 12. septembar u Plenitude Areni, nekadašnjoj Paris La Défense Areni.

Prema zvaničnom rasporedu, Selin će od 12. septembra do 17. oktobra održati čak 16 koncerata u Parizu. Potražnja je bila toliko velika da su već dodati i novi nastupi za maj 2027. godine.

(Stil)

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