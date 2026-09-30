SNIMLJEN DOKUMENTARAC O METJU PERIJU: Donosi potresne i neispričane priče o tragično preminulom glumcu

Dokumentarac donosi potresnu i do sada neispričanu priču o blistavoj karijeri Metjua Perija, njegovoj borbi sa zavisnošću i trnovitom putu ka iskupljenju.

Netfliks je objavio zvanični trejler za dugo očekivani trodelni dokumentarac pod nazivom "The One About Matthew Perry" o preminulom glumcu Metjuu Periju.

Dokumentarac donosi duboku, potresnu i do sada neispričanu priču o blistavoj karijeri Metjua Perija, njegovoj nemilosrdnoj borbi sa zavisnošću i trnovitom putu ka iskupljenju.

Ovaj emotivni serijal studiozno istražuje životni i profesionalni put neprežaljene zvezde kultnih "Prijatelja", oslanjajući se na ekskluzivna svedočenja članova porodice, bliskih prijatelja i najbližih saradnika.

Kroz dosad viđene, privatne fotografije i video-zapise iz porodične arhive, dokumentarac hronološki prati kako se Metju nosio sa teretom planetarne slave i životom pod neumoljivim svetlima reflektora. Poseban akcenat stavljen je na njegovu višegodišnju agoniju sa narkoticima i konstantne pokušaje da pobedi demone, o čemu otvoreno govore ljudi koji su mu bili najbliži.

Pored sestre Mije Peri Bouvik, u filmu se pojavljuju i njegovi odani prijatelji Dejvid Presman i Rodžer Kastiljo, dok će najintimnije momente iz privatnog života podeliti i nekoliko njegovih bivših devojaka. Takođe, dokumentarac donosi i sveže intervjue sa ključnim ljudima iz Perijevog ranog perioda i kasnije karijere, bivši predsednik NBC-a Voren Litlfild i scenarista prve sezone Džef Štraus prisetiće se njegove čuvene audicije za „Prijatelje“ i nastanka legendarnog lika Čendlera Binga.

"Imao je predivno srce i u najmračnijim trenucima"

Govoreći o bolnom procesu stvaranja ovog projekta, glumčeva sestra Mija otvorila je dušu i priznala koliko joj je vremena bilo potrebno da smogne snage progovori.

- Trebalo mi je vremena da se osetim spremnom da podelim ova sećanja i kako je bilo voleti Metjua kroz svu složenost njegovog života, da ga vidim kao celu osobu, ne samo kao Čendlera i ne samo kao nekoga ko se borio sa zavisnošću - rekla je ona, dodajući da je njen brat nosio plemenitu dušu:

- Imao je predivno srce, bio je velikodušan, i da je, čak i u najmračnijim trenucima, mogao druge da nasmeje i učini da se osećaju voljeno.

Ona je izrazila duboku nadu da će ova dokumentarna serija pružiti armiji fanova širom sveta pravo razumevanje njegovog kompleksnog karaktera i istinskog nasleđa koje je ostavio iza sebe.

Rediteljka projekta Meri Robertson istakla je da je Metju bio istinski komičarski genije svog vremena, čiji je uticaj na televiziju i pozorište nemerljiv, ali naglasila da javnost do sada nikada nije upoznala celu istinu.

- Metju je javno govorio i o zavisnosti, ali je javnost poznavala samo deo njegove priče - navela je ona, objašnjavajući da je primarni motiv bio da se prikaže čovek sakriven iza maske globalne slave.

Dokumentarna serija "The One About Matthew Perry" imaće svoju premijeru na Netfliksu 27. oktobra, simbola radi na tačno treću godišnjicu njegove tragične smrti.

(Informer)

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