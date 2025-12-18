ILON MASK JAVNO PROKOMENTARISAO GRUDI SIDNI SVINI: Javnost šokirana onim što je napisao! (VIDEO)

Ilon Mask ponovo je izazvao burne reakcije na platformi X, nakon što je neobičnim komentarom reagovao na objavu s premijere filma "The Housemaid" u Los Anđelesu.

Snimak sa crvenog tepiha, koji je objavio magazin „Varajeti“, prikazuje glumicu Sidni Svini u beloj haljini dok pozira fotografima.

Dok su se u komentarima nizale pohvale na račun njenog izgleda, Mask je na objavu odgovorio AI-generisanim mimom koji poredi izgled bujnog poprsja s opterećenjem kičme, uz kratku poruku: „can’t be easy“ (u prevodu: „nije lako“).

Sydney Sweeney arrives to "The Housemaid" premiere in LA pic.twitter.com/qaVy0VfhHw — Variety (@Variety) December 16, 2025

Komentar je mnogima delovao neprimereno, naročito jer dolazi od vlasnika same platforme.

Ubrzo je usledila lavina kritika korisnika platforme X, koji su Maskovo reagovanje nazvali čudnim i neumesnim, optužujući ga za neprimereno komentarisanje tela mlade glumice.

(Nova)

BONUS VIDEO: