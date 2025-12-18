VAŽILA JE ZA NAJVEĆU ZAVODNICU, SADA TRULI U ZATVORU: "Oralno sam zadovoljavala Džordža Klunija u kupatilu"

"Epstajnova saradnica tvrdila da je bila intimna sa Klunijem.

Holivudski glumacDžordž Kluni našao se u središtu jednog od najneugodnijih i najkontroverznijih skandala koji su se ikada dovodili u vezu s njegovim imenom. U javnost su, naime, isplivali navodi o navodnom intimnom susretu između slavnog Oskarovca i Gislejn Maksvel, žene koja je godinama bila najbliža saradnica, ali i partnerka ozloglašenog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Ove tvrdnje pojavile su se u memoarima Virdžinije Đufre, jedne od najpoznatijih Epstajnovih žrtava, koji su objavljeni posthumno. Đufre je preminula u aprilu ove godine, nakon što je izvršila samoubistvo, a neposredno pre smrti obavestila je javnost da joj je, zbog teškog zdravstvenog stanja i otkazivanja bubrega, ostalo još svega nekoliko dana života.

U knjizi se navodi da se Gislejn Maksvel, prema svedočenju autorke, često hvalila svojim navodnim bliskim odnosima sa moćnim i poznatim muškarcima iz sveta politike, biznisa i šoubiznisa. Među imenima koja je, kako se tvrdi, pominjala, našao se i Džordž Kluni.

"Jednom se vratila sva vesela kao neka tinejdžerka sa eksplozijom vesti, sa svim tim uzbuđenjem u glasu da biste pomislili da će postati krunska princeza. A ona je Džordžu Kluniju pružila oralni seks u kupatilu, na nekom slučajnom događaju", piše u knjizi.

Đufre u memoarima opisuje jednu situaciju u kojoj se Maksvel, navodno, vratila sa jednog događaja vidno uzbuđena i euforična, ponašajući se, kako piše autorka, "poput tinejdžerke koja jedva čeka da podeli veliku vest". Prema tim navodima, Maksvel je tvrdila da je tokom jedne zabave imala intiman susret sa Klunijem u kupatilu, o čemu je govorila sa velikim ponosom i uzbuđenjem.

Ipak, sama Virdžinija Đufre u knjizi ostavlja prostor za sumnju, naglašavajući da ne može sa sigurnošću da potvrdi istinitost te priče. "Da li je to zaista bila istina ili samo preuveličavanje, nikada nećemo saznati", navela je ona, jasno dajući do znanja da se radi o tvrdnjama koje su do nje stigle posredno.

Zanimljivo je da se slični navodi pojavljuju i u njenim ranije pisanim, ali za sada u celosti neobjavljenim memoarima pod nazivom "The Billionaire’s Playboy Club". Delovi te knjige dospeli su u javnost još 2020. godine, a i u njima se Gislejn Maksvel opisuje kao osoba koja je volela da se razmeće pričama o navodnim seksualnim vezama sa slavnim i uticajnim muškarcima.

U dostupnim navodima nije precizirano ni vreme ni mesto na kojem se navodni susret između Džordža Klunija i Gislejn Maksvel dogodio. Takođe, važno je istaći da Kluni do sada nikada nije dovođen u direktnu vezu sa Džefrijem Epstajnom, koji je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, dok je čekao suđenje zbog optužbi za seksualnu eksploataciju i trgovinu ljudima. Ne postoje dokazi da je holivudski glumac poznavao Epstajna ili bio deo njegovog kruga.

Džordž Kluni se povodom ovih navoda nije oglasio zvaničnim saopštenjem, ali izvori bliski glumcu tvrde da je duboko potresen i besan zbog onoga što je objavljeno. Kako prenosi OK Magazine, ljudi iz njegovog okruženja navode da su optužbe doživeo kao "grotesknu laž" i ozbiljan udar na njegov ugled.

"Krv mu je do besa proključala kada je čuo šta je objavljeno. Nikada u životu nije upoznao Gislejn Maksvel i zgrožen je činjenicom da se njegovo ime dovodi u vezu sa tim krugom i tim skandalom", tvrde glumčevi prijatelji.

Skandal je, bez obzira na demantije i izostanak konkretnih dokaza, ponovo otvorio pitanja o razmerama Epstajnove mreže i o tome koliko su daleko dosezali krugovi ljudi koji su se, makar i posredno, našli u senci jednog od najmračnijih slučajeva savremenog doba.

(Stil)

