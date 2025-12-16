SAČEKAO JE DA LJUBAV NJEGOVOG ŽIVOTA UMRE, PA SE OŽENIO? Glumac nosi prsten na levoj ruci i ne trudi se da ga sakrije! (FOTO)

Zavodnik koji nikada nije stao na ludi kamen opet izaziva kontroverze, a da li su istinite ili ne...

Holivudska legenda, čuveni glumac Al Pačino, koji ima 85. godini, ne prestaje da intrigira javnost. Poslednji navodi medija spekulišu da se glumac tajno oženio, nakon što je viđen kako nosi prsten koji podseća na burmu.

Glumac je nosio prsten na levoj ruci dok je razgovarao sa jednom događaju i dok je poziraopred fotografima 4. decembra, što je brzo podstaklo nagađanja da je poznati glumac možda u tajnosti stao na ludi kamen.

Međutim, glasine su brzo demantovane. Pačinov predstavnik je potvrdio da glumac nije u braku, čime su ove spekulacije prekinute.

Al Paćino se nikada nije ženio, iako je imao duge i javne veze. Najnovija romantična veza bila mu je sa producentkinjom Nur Alfalah (32), sa kojom ima dvogodišnjeg sina Romana.

U oktobru 2024. godine, Pačino je za People rekao da trenutno nije u vezi, ali je napomenuo da održava blisko prijateljstvo sa majkom svog deteta. Njegov predstavnik je kasnije pojasnio da su Pačino i Alfalah "veoma dobri prijatelji, to su već godinama, i zajedno odgajaju sina Romana".

Pačino je takođe otac 24-godišnjih blizanaca Antona i Olivije, koje ima sa glumicom Beverli D’Anđelo, 74. Bivši par dobio je blizance 2001. godine, nakon što su se upoznali pet godina ranije na letu iz Los Anđelesa za Njujork.

D’Anđelo je ranije govorila o tome koliko se brzo razvila njihova veza. Rekla je da su bili zajedno još dok je avion sleteo i da je Pačino vrlo rano znao da želi decu sa njom.

- Nakon što smo se poznavali tri meseca, pogledao me je u oči i rekao: ‘Želim da budeš majka moje dece.’ To je sve što sam morala da čujem - rekla je, pa je dodala:

- Zatrudnela sam sa 48, rodila šest nedelja nakon što sam napunila 49, a sa 51 sam bila samohrana majka.

Par se razveo 2003. godine i kasnije imao ozbiljnu borbu za starateljstvo, ali su na kraju rešili spor i obnovili prijateljstvo.

Pre veze sa D’Anđelo, Pačino je od 1988. do 1990. godine bio u vezi sa Džan Tarent. Sa njom ima ćerku, rediteljku Džuli Pačino, kojs sada ims 36 godina.

Poslednjih godina se spekulisalo da Pačino žali što se nikada nije oženio Dajan Kiton, svojom dugogodišnjom partnerkom i koleginicom. Kiton, koja je preminula u oktobru u 79. godini, ranije je priznala da joj se Pačino dopadao, a da su u romansu uplovili 1974.

Na ekranu su igrali par Kej Adams-Korleone i Majkl Korleone, a u stvarnom životu imali su vezu u više navrata u periodu od 1971. do 1987. godine. Navodno su se konačno razišli 1990. jer Pačino nije želeo da se obaveže na brak.

Prijatelj glumca rekao je MailOnline-u da je Pačino Kiton uvek smatrao ljubavlju svog života:

- Gledajući unazad, Al priznaje da je ljubav njegovog života bila Dajan, koju je uvek nazivao ‘neverovatnom ženom’. Znam da će zauvek žaliti što nije iskoristio priliku kad je mogao.

Izvor je dodao da je Paćino verovao u drugu šansu:

- Godinama nakon što su se on i Dajan razišli, Al je govorio: ‘Ako je suđeno, nikada nije kasno za novu šansu.’ Nažalost, sada jeste.

Iako su godinama živeli samo nekoliko milja udaljeni u Beverli Hilsu, bivši par se nikada nije pomirio.

- Iako su oboje živeli u Beverli Hilsu, samo nekoliko milja jedan od drugog, nikada se nisu čuli. Jednom sam ga pitao zašto, a on mi je rekao: ‘Nema potrebe da razgovaramo. Sve što je trebalo da se kaže, rekli smo tada.’

