MEGAN U HARI KORISTE SVE MOĆI KAKO BI SE OPARILI: Ovo se neće svideti kraljevskoj porodici!

Saseksi produbljuju saradnju sa striming gigantom i najavljuju apsolutni spektakl

Megan Markl i princ Hari nastavljaju da žive život punim plućima i ostvaruju sve one želje koje su godinama bile potisnute dok su bili deo kraljevske porodice.

Svoju postkraljevsku fazu grade kroz produkciju sadržaja i saradnju sa čuvenim Netfliksom. Od potpisivanja ugovora 2020. godine, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa postepeno su gradili svoje mesto u industriji zabave, balansirajući lične priče sa projektima namenjenim širokoj publici.

Svaka nova najava dočekana je sa velikom pažnjom, spekulacijama i budnim okom i Holivuda i javnosti.

Njihov put sa Netfliksom nije bio bez pritisaka. Tokom leta pojavili su se izveštaji koji su dovodili u pitanje budućnost njihove saradnje sa platformom, naročito u trenutku kada su striming servisi preispitivali dugoročne ugovore.

Ipak, Megan i Hari su ostali tihi, birajući dela umesto odgovora. Kada je stigao avgust, stigla je i potvrda obnovljene saradnje za filmske i televizijske projekte kroz njihovu produkcijsku kuću Arčivel Prodakšn.

U tom kontekstu, njihov najnoviji potez deluje posebno značajno.

Prema pisanju magazina People, Megan Markl (44) i princ Hari (41) rade kao producenti na Netfliks adaptaciji romana "Datum venčanja", bestselera autorke Džasmin Gilori. Projekat se razvija u okviru Arčivel Prodakšn, u saradnji sa producentkinjom Trejsi Rajerson, a vest je 16. decembra preneo portal Deadline. Okretanje ka igranoj romantičnoj priči predstavlja novi pravac u sve bogatijem portfoliju ovog para.

Scenario će potpisati Trejsi Oliver, jedno od najznačajnijih imena savremenog Holivuda. Oliverova je ušla u istoriju 2017. godine filmom Girls Trip, kao prva crna autorka scenarija za film koji je zaradio više od 100 miliona dolara širom sveta. Njeno iskustvo obuhvata i filmove i televiziju, uključujući projekte Harlem, Little i The Blackening, što dodatno učvršćuje poverenje Netfliksa u ovaj projekat.

Roman The Wedding Date, objavljen 2018. godine, započeo je serijal od šest knjiga i brzo postao omiljen među čitaocima romantične književnosti. Priča prati Aleksu Monro i Drua Nikolsa, dvoje potpunih stranaca koji se upoznaju u liftu i dogovaraju da zajedno odu na venčanje. Ono što počinje kao praktičan aranžman ubrzo prerasta u emotivno složen odnos — zaplet koji se savršeno uklapa u globalnu Netfliks publiku.

Najava dodatno potvrđuje stalnu prisutnost Saseksa na ovoj platformi. Njihova dokumentarna serija Hari i Megan iz 2022. godine i dalje drži rekord kao najgledaniji dokumentarni debi na Netfliksu, dok su projekti poput Live to Lead, Heart of Invictus i Polo proširili njihov kreativni opus. Meganina lajfstajl serija With Love, Meghan, kao i budući projekti, jasno ukazuju na ambicije koje ne jenjavaju.

Za Netfliks, ovaj potez uklapa se u širu stratešku promenu. Kako je People ranije izvestio, model „first-look“ saradnje sličan je aranžmanima koje platforma ima sa drugim zvučnim imenima, poput Baraka i Mišel Obame i njihove produkcijske kuće Hajer Graund.

„Moj suprug i ja osećamo se inspirisano našim partnerima koji blisko sarađuju sa nama i timom Arčivel Produkšn kako bismo stvarali promišljen sadržaj različitih žanrova, koji ima globalni odjek i slavi našu zajedničku viziju“, poručila je Megan Markl.

Za Megan i Harija, ova priča o venčanju predstavlja više od puke romanse — to je pažljivo osmišljen korak ka mejnstrim igranom sadržaju, gde su prepoznatljivost, zvezdani status i pravi trenutak ključni faktori.

(Glossy)

