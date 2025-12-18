VANBRAČNA ĆERKA NAJPOZNATIJEG HRVATSKOG GLUMCA POSTALA MIS: Njeno rođenje izazvalo je SKANDAL, a onda je se desio šok!

Prelepa Lana Lurd Rupić izabrana je za Kraljicu Hrvatske

Na izboru za Kraljicu sveta Hrvatsku će predstavljati Lana Lurd Rupić iz Šibenika. No, lepotica rođena 2007. godine još od ranije je poznata javnosti. Iako ne nosi njegovo prezime, njen otac je slavni hrvatski glumac sa holivudskom karijerom, zgodni Goran Višnjić. Vest o Laninoj pobedi na takmičenju lepote brzinom munje se proširila regionom i iz prošlosti ponovo izvukla staru priču…

Svetsku slavu stekao je zahvaljujući ulozi doktora Luke Kovača, koji je u superpopularnoj seriji "ER – urgentni centar" zamenio Daga Rosa, odnosno Džordža Klunija. Goran Višnjić pojavio se i u Madoninom spotu za pesmu "The Power of Goodbye", a holivudskim vodama zaplovio zajedno sa hitovima "Mirotvorac", "Praktična magija", "Elektra" i drugim naslovima.

Jedan od najuspešnijih glumaca koji su potekli sa ovih prostora danas uživa u skladnom porodičnom životu daleko od "fabrike snova" – u Velikoj Britaniji. Od 1999. godine je u braku s Ivanom (Evom) Vrdoljak, ćerkom proslavljenog reditelja Antuna Vrdoljaka, s kojom ima troje dece – sinove Tina i Viga i ćerku Sofiju. Dvoje su usvojili, jedno je biološko. No, zgodni glumac iza sebe ima i jednu burnu ljubavnu epizodu…

U centru pažnje našao se 2007, kada je svet ugledala njegova vanbračna ćerka Lana, koju je dobio sa nekadašnjom školskom drugaricom Mirelom Rupić. Desilo se to kada je u leto 2006. došao u rodni Šibenik na odmor. Iako je u početku sve negirao, na kraju je priznao da su imali aferu.

– Izašao sam u grad da se opustim sa prijateljima. Te večeri je u tom kafiću bila i Mirela, koja je došla da mi se javi jer se nismo videli od osnovne škole. U Americi mi strašno nedostaje moje društvo i kako mnogo radim, nemam vremena za zabave kao ljudi ovde. Akohol je na mene i te kako delovao, verovatno i zbog iscrpljenosti od vremenske razlike. To, naravno, nije nešto čime bih se ponosio, ali spreman sam da podnesem posledice za svaki svoj čin. Što se tiče pojedinosti, verujte, ničega se ne sećam – rekao je tada za Story.

Posle skandala Goran Višnjić tri godine nije dolazio u Hrvatsku, a sa Mirelom se dugo prepucavao preko medija. Na kraju su ipak uspeli sve da izglade, pa je 2019. snimljen u Dubrovniku dok je sa ćerkom šetao po Stradunu.

Lanu je punog srca prihvatila i Goranova supruga, koja je jednom prilikom na društvenim mrežama napisala kako je ona "prelepa i preslatka curica", i da je njena deca mnogo vole". Na tu objavu reagovala je i Mirela, uputivši joj nekoliko emotivnih rečenica, podseća tportal.hr:

"Draga Eva, ovaj svet bio bi Raj kada bi u njemu bilo više ljudskih duša poput tvoje u kojima živi izvor onog najbitnijeg dela čoveka, a to je ljubav. Ti imaš srce kao nebo, koje je puno bezuslovnog razumevanja, mira, ljudskosti i nadasve srce puno ljubavi prema celom svetu, a tome smo živi svedoci Lana i ja. Svi koji iz meni neznanih razloga, a i ne želim ih znati, tebe stavljaju na svoje prljave jezike neka ne budu razlog tvog opravdavanja, jer ko god je tebe upoznao jasno je uvideo veličinu ljudskosti u tvojoj duši, a mi smo apsolutno kompetentne za tu potvrdu".

Lana je odrastala daleko od očiju javnosti. U detinjstvu se suočavala sa ozbiljnim zdravstvenim problemima vezanim sa autoimunom bolešću, ali stanje se s vremenom stabilizovalo i danas vodi zdrav život. I prava je lepotica, dodaćemo. S punim pravom je odnela pobedu na prestižnom takmičenju, pa ćemo je gledati u finalnom izboru za "The Queen of the World". Ni njena majka ne krije koliko je srećna i ponosna:

"Zahvalna uvek Bogu, od prvog trenutka kada mi je bila pod srcem pa do danas na uloženom trudu da je sve ono sa čim ulepšava ovaj svet. Svaka je majka najponosnija na svoje dete jer to je najveći blagoslov u životu, a gledajući moju kćer vidim sebe u 'ogledalu'. Svakim otkucajem svog srca nastojala sam da u njen život utkam one prave ljudske vrednosti, i to ću činiti dok postojim", napisala je Mirela Rupić.

(Blic Žena)

