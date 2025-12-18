SVIREPO UBIO RODITELJE, ČEKA GA SMRTNA KAZNA: Napokon se oglasila deca Roba Rajnera i njihove reči cepaju dušu

Džejk i Romi Rajner, deca tragično preminulih Roba i Mišel Rajner, oglasili su se dirljivom izjavom nakon što je njihov brat Nik osumnjičen za ubistvo roditelja.

U izjavi su svoje roditelje nazvali „najboljim prijateljima“ i opisali „nezamisliv bol“ kroz koji prolaze.

„Reči ne mogu ni da počnu da opišu nezamisliv bol koji proživljavamo svakog trenutka u danu. Užasan i razarajući gubitak naših roditelja, Roba i Mišel Rajner, nešto je što niko nikada ne bi smeo da doživi. Nisu bili samo naši roditelji, bili su nam najbolji prijatelji,“ poručili su brat i sestra u izjavi.

Reiner children speak of ‘horrific and devastating’ loss of parents, urge ‘compassion and humanity’

LA Times - The children of Rob and Michele Reiner broke their silence Wednesday, issuing a statement thanking the public for their support in the days since their brother was… pic.twitter.com/Osomd3TimR — Rob Rand Wants Justice for the Menendez Brothers (@MenendezRand) December 17, 2025

„Zahvalni smo na izlivima saučešća, dobrote i podrške koje smo primili ne samo od porodice i prijatelja, već i od ljudi iz svih sfera života“, dodali su.

„Sada tražimo poštovanje i privatnost, da se nagađanja ublaže saosećanjem i humanošću, te da se naši roditelji pamte po neverovatnim životima koje su živeli i ljubavi koju su davali.“

NJihov brat, Nik Rajner, suočava se sa dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena. Tereti se da je u nedelju, 14. decembra, u ranim jutarnjim satima nasmrt izbo roditelje u njihovom domu u Los Anđelesu, potvrdila je Kancelarija okružnog tužioca okruga Los Anđeles.

Izvor upoznat s istragom otkrio je za People da je par pronađen u svojoj spavaćoj sobi. Prema pisanju The New York Times-a, telo oca pronašla je ćerka Romi nakon što ju je maserka obavestila da ne može da stupi u kontakt s roditeljima. Romi je navodno pobegla iz kuće ne videvši da je i njena majka izbodena, o čemu ju je kasnije obavestio bolničar.

Nik je uhapšen u nedelju, samo nekoliko sati nakon otkrića tela, i zadržan je u pritvoru bez mogućnosti kaucije, prenosi Nova.

