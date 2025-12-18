Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SVIREPO UBIO RODITELJE, ČEKA GA SMRTNA KAZNA: Napokon se oglasila deca Roba Rajnera i njihove reči cepaju dušu

Džejk i Romi Rajner, deca tragično preminulih Roba i Mišel Rajner, oglasili su se dirljivom izjavom nakon što je njihov brat Nik osumnjičen za ubistvo roditelja.

1766057613_profimedia-0077338809.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

U izjavi su svoje roditelje nazvali „najboljim prijateljima“ i opisali „nezamisliv bol“ kroz koji prolaze.

„Reči ne mogu ni da počnu da opišu nezamisliv bol koji proživljavamo svakog trenutka u danu. Užasan i razarajući gubitak naših roditelja, Roba i Mišel Rajner, nešto je što niko nikada ne bi smeo da doživi. Nisu bili samo naši roditelji, bili su nam najbolji prijatelji,“ poručili su brat i sestra u izjavi.

„Zahvalni smo na izlivima saučešća, dobrote i podrške koje smo primili ne samo od porodice i prijatelja, već i od ljudi iz svih sfera života“, dodali su.

„Sada tražimo poštovanje i privatnost, da se nagađanja ublaže saosećanjem i humanošću, te da se naši roditelji pamte po neverovatnim životima koje su živeli i ljubavi koju su davali.“

NJihov brat, Nik Rajner, suočava se sa dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena. Tereti se da je u nedelju, 14. decembra, u ranim jutarnjim satima nasmrt izbo roditelje u njihovom domu u Los Anđelesu, potvrdila je Kancelarija okružnog tužioca okruga Los Anđeles.

Izvor upoznat s istragom otkrio je za People da je par pronađen u svojoj spavaćoj sobi. Prema pisanju The New York Times-a, telo oca pronašla je ćerka Romi nakon što ju je maserka obavestila da ne može da stupi u kontakt s roditeljima. Romi je navodno pobegla iz kuće ne videvši da je i njena majka izbodena, o čemu ju je kasnije obavestio bolničar.

Nik je uhapšen u nedelju, samo nekoliko sati nakon otkrića tela, i zadržan je u pritvoru bez mogućnosti kaucije, prenosi Nova. 

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas