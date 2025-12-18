HOLIVUD I JAVNOST U ŠOKU: Džon Travolta i Keli Preston koristili jajne ćelije Elvisove unuke da bi dobili treće dete?

S vremena na vreme u javnosti se pojave tvrdnje koje nas nateraju da se zapitamo "Da li je ovo moguće?", a jedna od njih je i tvrdnja da jedno od dece čuvenog glumca nije biološko dete njegove žene Keli

Prema pisanju TMZ-a, bivša poslovna partnerka Prisile Presli, Brižit Kruse, tužila je Priscilinog sina Navarona Garsiju zbog kršenja ugovora. Međutim, u samoj tužbi Kruse iznosi tvrdnju da su Džon Travolta i Keli Preston "koristili jajne ćelije Rajli Kiou kako bi dobili sina Bena".

Do sada nikada nije bilo sumnji niti spekulacija da je pokojna supruga Džona Travolte, Keli Preston, majka njihovo troje dece, uključujući i 15-godišnjeg Bena.

Par je imao i sina Džeta, koji je tragično preminuo 2009. godine, kao i ćerku Elu Blu, koja danas ima 25 godina.

Kruse tvrdi da joj je Majkl Lokvud, bivši suprug Lize Mari Presli, rekao da je Keli imala problema sa začećem. Prema njenim navodima, u jednom trenutku su tvrdili da su koristili jajne ćelije Lize Mari, ali su se potom predomislili jer nisu želeli, kako je navodno rečeno, "jajne ćelije sa heroinom".

Ona dalje navodi da je postignut dogovor prema kojem je Rajli dala svoje jajne ćelije, Keli iznela trudnoću, a Rajli je zauzvrat plaćeno između 10.000 i 20.000 dolara, uz poklon u vidu starog automobila marke "Jaguar".

Kruse takođe tvrdi da je Lokvud bio u toliko lošem finansijskom stanju da je, kako navodi, jeo pseću hranu, te da je pokušao da iskoristi ovu tajnu o Travolti kako bi došao do novca.

U sudskim dokumentima navodno se nalaze i beleške poput "Partneri za plodnost u Kaliforniji", „Ben Travolta“ i „Keli Preston iznela bebu“, kao i poruke u kojima se Ben naziva Priscilinim "prelepim praunukom".

Priscilini advokati brzo su odgovorili, rekavši za TMZ:

- Nakon što su izgubili jedan pravni zahtev za drugim… Kruse i njeni saučesnici pokazali su da ne postoji granica koju nisu spremni da pređu, niti etička linija koju nisu voljni da prekrše, kako bi naneli dodatni bol Prisili Presli i njenoj porodici.

- U potpuno neprimerenom pokušaju da izvrše nedozvoljen pritisak na Presli da povuče svoje legitimne i istinite tvrdnje, Kruse i njeni saučesnici tužili su i njenog sina, rođaka i asistentkinju. Ove najnovije, šokantne optužbe nemaju apsolutno nikakve veze sa predmetom ovog slučaja - dodali su oni.

Advokati Brižit Kruse uzvratili su, navodeći da se tužba odnosi na "otkrivanje istine, ispravljanje netačnih navoda i pružanje dokaza o radu koji je u dobroj veri obavljen kako bi se porodici Presli doneli mir, rešenje i stabilnost, uprkos stalnoj izloženosti nestabilnim okolnostima".

Sve ovo dolazi nakon što je Prisila prošle godine tužila Kruse i njene saradnike zbog prevare i zlostavljanja starijih osoba, što Kruse negira. Od tada traje razmena međusobnih optužbi. Kruse i Fialko su, između ostalog, tvrdili da je Prisila skinula Lizu Mariju sa aparata za održavanje života kako bi preuzela kontrolu nad imovinom Elvisa Preslija.

U septembru su otišli i korak dalje, optuživši Prisilu da je odgovorna za Elvisovu smrt, navodeći da ga je "pritiskala do smrti“ kada je stavila zalog na Grejslend, prenosi TMZ. Priscilin advokat je sve ove optužbe odlučno demantovao.

