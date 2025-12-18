SOFIJA NAPOKON PRIZNALA VEZU SA 14 GODINA MLAĐIM MUŠKARCEM: Seks-bomba selfijem i porukom srušila mreže!

Već mesecima se šuška o novoj vezi Sofije Vergare, o kojoj ona ne govori ništa, ali se trudi da na društvenim mrežama dodatno podstakne glasine.

Poznata glumica Sofija Vergara (53) na društvenim mrežama redovno prikazuje delove svog privatnog života, a glasine o njenoj novoj vezi su sve češće i češće. Mladi preduzetnik Daglas Čabot (39) još od maja je u njenom društvu, a najviše pažnje je privukao kada se pojavio na proslavi rođendana lepe Kolumbijke.

Od prvog trenutka kada su viđeni zajedno - glasine o novoj vezi Sofije Vergare nisu prestajale. Ipak, ona ni u jednom trenutku nije potvrdila da li je našla novog dečka ili je 14 godina mlađi Čabot samo njen prijatelj.

Da sve bude mnogo zanimljivije, pobrinula se i raskošna lepotica čestim objavama na kojima je markantni lepotan, a ovom poslednjom je uzburkala društvene mreže.

Kada je objavila selfi zajedno sa Čabotom, mnogi su u komentarima zaključili da je to sada i zvanično, ali Sofija je ostala misteriozna do kraja.

Za to vreme, strani mediji se "ne smiruju" i svi prenose kako je ovim selfijem Sofija ipak potvrdila novu vezu.

"Volim te", napisala je u opisu na španskom jeziku, ali još uvek je nerazjašnjeno da li je to bilo samo prijateljski ili vatrena Kolumbijka ipak ima novog dečka.

I ovog puta, pored dečka, u fokusu su bile i njene grudi, pa je bilo i komentara "Blago njemu kad je s takvom lepoticom", "Da li prvo da gledam u ovog frajera ili u njen dekolte".

Sofija Vergara je na meti brojnih udvarača nakon razvoda od Džoa Manganijelija sa kojim je provela sedam godina u braku. Oboje su nastavili dalje, ali su ostali u prijateljskim odnosima, s tim što je Džo već pronašao novu ljubav i uskoro staje na ludi kamen.

