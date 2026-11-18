Željko Joksimović otkrio je šta se dešavalo iza kulisa i kako je prvobitna verzija pesme "Miljacka" promenjena pre nego što je Halid Bešlić snimio veliki hit.

"Miljacka" je definitivno jedan od najvećih hitova Halida Bešlića, a jednom prilikom Željko Joksimović prisetio se početka saradnje sa legendarnim pevačem

Sve je počelo pre više od dve decenije, tokom Joksimovićevog prvog nastupa u Sarajevu. Kako je ispričao, tada mu je u posetu na probi došao tekstopisac Fahrudin Pecikoza, i to u društvu Halida Bešlića.

Pecikoza je sa sobom poneo tekst koji je želeo da Željko pročita i razmotri za Halida.

"E Željak, evo imam u džepu neki tekst. Pa ovo za Halida vidi kad budeš mog'o", prisetio se Joksimović reči koje mu je tada uputio tekstopisac.

Bešlić je odmah prepoznao potencijal pesme i skrenuo Željku pažnju na stihove, posebno na motiv Miljacke:

"A Halid mi kaže: 'E stvarno obrati pažnju, mnogo je dobar tekst. Miljacka, Miljacka,...'"

Melodiju napravio za manje od pet minuta

Nakon povratka u Beograd, Joksimović je ponovo uzeo papir na kojem je Pecikoza napisao tekst. Kako je objasnio, nije reč bila ni o celom listu formata A4, već o komadu papira koji je tekstopisac poneo sa sobom.

Čim je počeo da čita stihove, melodija mu je sama dolazila, pa mu za komponovanje nije bilo potrebno mnogo vremena.

"Ja sam za pet minuta napravio tu pesmu, čak i manje. Ja kad kako sam je čitao tako su mi tako mi je melodija nailazila", otkrio je Željko.

Kada je novu melodiju otpevao Pecikozi preko telefona, dobio je oduševljenu reakciju. Tekstopisac je odmah prepoznao da imaju nešto posebno, a Halid je želeo da se što pre pređe na sledeći korak.

"Pravo je dobra, pravo je dobra!", prenosi Joksimović Pecikozine reči, nakon čega mu je Bešlić poručio da napravi aranžman.

"Pravi, pravi! Molim te, Željak, pravi!", prepričao je pevačevo insistiranje.

Jedan stih morali su da promene

Iako je melodija brzo nastala, tokom rada na pesmi pojavila se jedna nedoumica. Joksimoviću se nije dopao način na koji zvuči stih "da ne čuju u meni krik", jer je smatrao da reč "krik" nije zahvalna za pevanje.

O tome je razgovarao sa Pecikozom, a ni Halid nije bio zadovoljan prvobitnim rešenjem. Zajedno su pokušavali da pronađu stih koji će bolje odgovarati melodiji.

"Ja kažem Peca nije, nije mi ovo dobro. Da ne čuju u meni krik, pokušavaj, Halid kaže: 'Meni nije dobro, mora bolje'", prisetio se Joksimović.

Na kraju je Pecikoza pronašao rešenje koje je ostalo u konačnoj verziji pesme. Umesto prvobitnog stiha, u pesmi se našla čuvena rečenica: "Ja sve ove dane tješim jarane, a bolan više sam od njih."

Halid je pesmu otpevao iz prve

Kada su završili rad na tekstu i muzici, usledilo je snimanje, tokom kojeg je Bešlić još jednom pokazao zbog čega je važio za izuzetnog pevača. Prema Joksimovićevim rečima, Halid Bešlić gotovo da nije morao da ponavlja snimanje, jer je pesmu otpevao iz prvog pokušaja.

"A Halid nije ni izlazio. On bi bio u gluvoj sobi. Ja kažem: 'Hajde može', kaže on: 'Bolje je, bolje je, bolje je, bolje je!' Znaš kako on kaže ono. I on je to otpevao iz prve", ispričao je muzičar.

Čitav proces završen je za svega nekoliko dana, a rezultat je postao jedan od najprepoznatljivijih hitova regionalne muzike.

"LJudi moji, mi smo za dva i po dana imali vanvremenski hit", zaključio je Željko Joksimović u emisiji "Magazin Oko" na RTS-u.

Otkrio je i da se njegov glas može čuti u pesmi, budući da je pevao prateće vokale. Kako kaže, svoj doprinos je sakrio u dubljim deonicama, ali je Halid primetio i pohvalio njegovu interpretaciju.

(Mondo)

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