Bernarda Marovt osvojila je titulu Mis Jugoslavije 1983. godine, a njene obnažene fotografije izazvale su skandal tokom izbora za Mis sveta u Londonu i koštale je šanse za glavnu krunu.

Slovenka Bernarda Marovt ponela je titulu Mis Jugoslavije 1983. godine, a u brojnim anketama kasnije je proglašavana najlepšom misicom nekadašnje države. Iako joj se na izboru za Mis sveta u Londonu smešila kruna, jedna neopreznost i fotografije koje su obišle svet promenile su tok njene priče.

U septembru 1983. godine, u prepunoj dvorani Doma sportova u Zagrebu, titulu najlepše devojke Jugoslavije ponela je tada dvadesettrogodišnja Bernarda Marovt. Iako je svojom lepotom očarala publiku, skromno je isticala da u zemlji ima mnogo lepših devojaka od nje.

"Od lepih uvek ima lepših! Imala sam sreću da pobedim, a u Jugoslaviji ima mnogo lepših devojaka od mene, samo što se nisu takmičile" rekla je tada.

Golišave slike srušile san o kruni

Kao predstavnica Jugoslavije, Bernarda je otputovala na izbor za Mis sveta u Londonu, gde je važila za jednu od glavnih favoritkinja za krunu. Međutim, usred takmičenja usledio je neočekivan preokret.

Neposredno pre izbora, a potom i tokom samog takmičenja, u javnosti su se pojavile Bernardine obnažene fotografije. Prethodno je pozirala za zagrebački magazin "Start", poznat kao jugoslovenski "Plejboj", a taj broj prodat je u čak 350.000 primeraka. Fotografije, koje je snimio Čedo Komljenović, dospele su i na konkurs rimskog "Penthausa", dok ih je tokom izbora za Mis sveta objavio i britanski tabloid "Dejli miror".

Zbog obnaženih fotografija, Bernarda je izgubila šansu za glavnu krunu. Ipak, plasirala se među 15 najlepših i ponela lentu Mis fotogeničnosti. Godinu dana kasnije tužila je magazin "Start", tražeći odštetu od milion dinara zbog neovlašćenog objavljivanja fotografija.

Zarađivala 3.000 dolara dnevno i postala lice veka

Iako je ostala bez svetske krune, skandal joj je otvorio vrata međunarodne manekenske karijere. Bernarda je 1990. proglašena za top-modela Italije, a dve godine kasnije i za top-modela Evrope, kada je ponela i titulu najfotogeničnijeg lica na svetu. U rodnoj Sloveniji proglašena je za "Slovenačku lepoticu stoleća".

Na vrhuncu karijere Bernarda je zarađivala čak 3.000 dolara dnevno.

Kako izgleda i gde živi danas?

Bernarda Marovt rođena je u avgustu 1960. i danas ima 66 godina. I dalje pleni prepoznatljivom elegancijom, negovanim izgledom i vitkom figurom.

I danas povremeno radi kao model i snima reklame. Osnovala je školu manekenstva "Bernie Models", a u Milanu vodi modnu agenciju. Živi i radi na relaciji Slovenija–Italija, gde svoje bogato iskustvo prenosi novim generacijama modela.

(Stil)

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