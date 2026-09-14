SELIN DION SE VRATILA NA SCENU POSLE 6 GODINA: Zbog teške bolesti jedva je hodala, a sada je rasplakala ceo svet! (VIDEO)

Selin Dion održala je koncert nakon 6 godina.

Posle više od šest godina neizvesnosti, zdravstvenih problema i mukotrpne rehabilitacije, Selin Dion ponovo je stala pred svoju publiku i održala prvi kompletan koncert još od marta 2020. godine. U subotu, 12. septembra, 58-godišnja kanadska zvezda nastupila je u Plenitude Areni u Nanteru, nedaleko od Pariza, a njen povratak na scenu bio je mnogo više od običnog koncerta.

Već na samom početku bilo je jasno koliko joj trenutak znači. Dion je veče otvorila pesmom "On ne change pas", ali je nakon svega nekoliko sekundi zastala, savladana emocijama. Pred publikom koja ju je godinama čekala nije pokušala da sakrije suze, već joj je zahvalila na podršci koju joj je pružala tokom najtežeg perioda u životu.

Publika je čekala šest godina

Koncert u Nanteru označio je njen prvi potpuni nastup od 8. marta 2020. godine, kada je pevala u NJuarku u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako se tokom prethodnih godina povremeno pojavljivala u javnosti, uključujući spektakularni nastup na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, nijedan od tih nastupa nije predstavljao povratak punom koncertnom programu.

U Nanteru je, međutim, ponovo bila ona stara Selin Dion – pred velikom publikom, sa zahtevnim repertoarom i pesmama koje su obeležile njenu karijeru.

Veče je uglavnom bilo na francuskom jeziku, a na set-listi su se našle neke od njenih najpoznatijih numera, među kojima su "Because You Loved Me", "The Power of Love", "My Heart Will Go On", "Beauty and the Beast" i "I'm Alive".

Ovaj nastup ujedno je označio početak velike serije koncerata u Parizu. Prema zvaničnom rasporedu, Dion će u Plenitude Areni nastupati tokom septembra i oktobra, a dodatni datumi zakazani su i za 2027. godinu.

Godinama se borila sa retkim neurološkim poremećajem

Iza ovog povratka stoji višegodišnja borba sa sindromom ukočene osobe (stiff-person syndrome – SPS), retkim neurološkim poremećajem koji može da izazove izraženu ukočenost mišića i bolne grčeve.

Dion je dijagnozu javno saopštila u decembru 2022. godine. Zbog bolesti je bila primorana da otkazuje nastupe i povuče se sa scene, dok je njena ranije planirana turneja "Courage" na kraju otkazana.

Za pevačicu čiji je glas decenijama bio njen najvažniji instrument, bolest je predstavljala posebno težak izazov.

Šta sindrom ukočene osobe zapravo radi organizmu?

Sindrom ukočene osobe je redak neurološki poremećaj kod kojeg dolazi do poremećaja kontrole mišićne aktivnosti. Kod obolelih se mogu javiti ukočenost i bolni grčevi, a simptome ponekad mogu pokrenuti nagli zvuk, dodir, pokret ili emocionalni stres.

Kod nekih ljudi simptomi mogu biti veoma izraženi i značajno otežavati hodanje, održavanje ravnoteže i svakodnevne aktivnosti.

Kod Dion je problem bio još složeniji jer su simptomi uticali i na mišiće koji su joj potrebni za disanje i pevanje. Sama je ranije govorila o teškim grčevima, uključujući epizode u kojima su joj se ruke ukočile, ali i o problemima koji su zahvatali grlo i stomak. U jednom posebno teškom slučaju opisala je toliko snažnu kontrakciju mišića da je zadobila prelom rebra.

Zašto mišići mogu da se "zaključaju"?

Da bi se razumelo šta se događa kod ovog poremećaja, nervni sistem može se pojednostavljeno zamisliti kao sistem sa "gasom" i "kočnicom".

Mozak šalje signale koji omogućavaju mišićima da se aktiviraju, ali istovremeno postoje mehanizmi koji sprečavaju preteranu nervnu aktivnost i omogućavaju mišićima da se opuste kada je pokret završen.

Jedan od važnih neurotransmitera u tom procesu je GABA, koji ima ulogu u smirivanju nervne aktivnosti. Kod sindroma ukočene osobe dolazi do poremećaja mehanizama koji učestvuju u toj kontroli, zbog čega nervni sistem može postati previše pobuđen, a mišići početi da se kontrahuju kada bi trebalo da se opuste.

Zbog toga čak i relativno bezazlen spoljašnji podražaj, poput iznenadnog zvuka ili emotivnog stresa, kod nekih obolelih može pokrenuti snažan grč.

Kako se leči sindrom ukočene osobe?

Za sindrom ukočene osobe trenutno ne postoji lek koji ga u potpunosti uklanja. Lečenje se zato usmerava na kontrolisanje simptoma, smanjenje grčeva, očuvanje pokretljivosti i poboljšanje kvaliteta života.

U zavisnosti od stanja pacijenta, terapija može obuhvatiti lekove koji smanjuju preteranu nervnu aktivnost, imunoterapiju, fizikalnu terapiju i druge pristupe koje određuje medicinski tim.

U slučaju Selin Dion, povratak na scenu zahtevao je ozbiljnu i dugotrajnu pripremu. Pevačica je radila sa stručnjacima na fizičkoj i vokalnoj terapiji, primala imunoterapiju i menjala terapiju, dok je u okviru fizičke pripreme trenirala i pilates i balet.

Povratak koji je čekala i ona i publika

Zato je subotnje veče u Parizu imalo posebnu težinu. Nije to bio samo još jedan nastup velike svetske zvezde, već trenutak u kojem je Dion pokazala koliko je dug i zahtevan put prešla da bi ponovo mogla da stane pod reflektore.

Kada je započela prvu pesmu, emocije su je nakratko savladale. Zastala je, zaplakala i obratila se publici, a onda nastavila da peva.

NJene suze na početku koncerta možda su najbolje pokazale šta je taj trenutak značio – i njoj i ljudima koji su je čekali.

Posle godina u kojima nije znala da li će ponovo moći da peva pred velikom publikom, Selin Dion je ponovo uzela mikrofon i održala ceo koncert. NJen povratak tako nije bio samo muzički događaj, već i snažna slika istrajnosti žene koja se, uprkos ozbiljnoj bolesti, vratila onome što najviše voli.

(Stil)

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