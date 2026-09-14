LEJDI GAGA TRI PUTA REKLA "DA", PA ODUSTALA OD BRAKA: NJena majka joj je pronašla savršenog muškarca (FOTO)

Pevačica je prvi put postala majka, ona i Majkl Polanski su dobili dete. Zvezda je srećnija nego ikad. Ipak, ovo se možda ne bi desilo da jednog dana nije otišla na običnu zabavu.

Lejdi Gaga ponovo kida muzičke top-liste, svi ponovo uče njenu koreografiju iz njenih spotova, a ona stalno isprobava upadljive odevne kombinacije. Naravno, nisu toliko skandalozne kao haljina od sirovog mesa, ali ovih dana, nešto takvo bi lako moglo da izazove gnev aktivista za prava životinja, tako da se ne isplati preuzimati nepotrebne rizike.

Sve što se trenutno dešava oko Lejdi Gage s pravom se naziva jednim od najtrijumfalnijih povrataka poznatih ličnosti ikada. Čak je i katastrofalni drugi album „Džokera“ već zaboravljen, pevačici je bilo potrebno samo da snimi novi album i pojavi se nekoliko puta na crvenom tepihu.

Još 2017. godine, Lejdi Gaga je objavila da planira pauzu od muzičke karijere zbog zdravstvenih problema i hroničnog umora, ali niko nije očekivao da će to trajati ovoliko dugo. Međutim, ova prinudna pauza je samo koristila Stefani Džermanoti (njeno pravo ime). Prvo, sada je u centru pažnje, što izaziva zavist. Drugo, tokom godina, pevačica je uspela da reši jedan od svojih najvećih problema: poboljšanje ličnog života. Čak je i prvi put postala majka!

Lejdi Gaga je ranije rekla da ju je karijera koštala Luka, Metjua i Tejlora, a zatim je usledila prilično duga lista momaka sa kojima zvezda nije uspela.

Loš momak

Lejdi Gaga je upoznala svoju prvu veliku ljubav kada je imala 20 godina. U noćnom klubu upoznala je šankera i konobara, Luka Karla, menadžera objekta. Bila je 2005. godina, i buduća zvezda je odmah prepoznala srodnu dušu u Luku, iako je sipao koktele iza šanka, bio je strastven prema muzici i sanjao je da postane veliki umetnik. Lejdi Gaga je takođe tek počela da razvija svoju karijeru i stvari su joj išle loše, izdavačke kuće nisu bile zainteresovane za njene pesme, a njen novac je iz dana u dan nestajao. Tako je počela romansa između dvoje pogrešno shvaćenih genija, ali veza se pokazala sve samo ne bajkovitom.

Luk nije krio da je loš momak i opravdao je tu etiketu. Zloupotrebljavao je alkohol i ilegalne supstance, imao je problema sa kontrolom besa, pa čak i prevario umetnicu. Dve godine nakon početka njihove veze, Gaga je napustila Luka, ali stres zbog raskida se neočekivano transformisao u takvu bujicu inspiracije da je napisala album „The Fame“, koji joj je doneo svetsku popularnost.

Nakon prvobitnog raskida, Luk i Gaga su se nekoliko puta pomirili i svađali, ali uprkos tome što su prijatelji govorili da su „savršeni jedno za drugo“, zauvek su raskinuli 2011. godine. Kasnije je Luk Karl priznao da je raskid sa pevačicom smatrao najvećom greškom u svom životu, ali da je prošlost bila nepovratna. Priča se da je čak i zaprosio zvezdu, a ona je nosila prsten tokom jednog od njihovih pomirenja, ali ga je kasnije lako vratila Luku.

Parada muškaraca

Tokom par godina, menjala je momke kao rukavice, neki su bili prolazni, dok su drugi bili prilično ozbiljni. Nakon raskida sa Lukom Karlom, umetnica se zabavljala sa producentom Robom Fusarijem, a zatim se zaljubila u dizajnera Metjua Vilijamsa, ali nijedan od njih nije dugo izdržao sa zvezdom u usponu.

Gagin sledeći izbor bio je glumac Tejlor Kiniiz serije „Vampirski dnevnici“. Pevačica je videla jednu epizodu njegovog filma i bila je očarana zgodnim muškarcem, ali da ne bi izgubila dostojanstvo i prva mu se bacila, smislila je lukav plan. Zamolila je svog agenta da kontaktira Kinija u vezi sa njegovim angažovanjem u njenom muzičkom spotu i stvari su krenule uzlaznom putanjom. Trebalo je vremena, ali on je pristao na snimanje, pa čak ju je i poljubio pred kamerama, iako to nije bilo u scenariju. Bila je zatečena, ali u roku od nekoliko nedelja štampa je brujala od glasina o novoj romansi.

Uprkos stalnim prepirkama između Tejlor Kini i Lejdi Gage, izvori informacija su insistirali da je veza između zvezda veoma ozbiljna. Glumac je čak zaprosio svoju devojku, a ona je izjavila da je spremna da sledećeg dana stavi karijeru na čekanje kako bi postala majka. Dolazeći od pevačice koja brzo stiče popularnost, ovo je zvučalo smelo, pa je kada je došlo do toga, umetnica usporila. Otkazala je veridbu i odustala od svojih snova o deci.

Lejdi Gaga je ostala udata za svoju karijeru još nekoliko godina, iako je dobila još jednu prosidbu 2016. godine. Nakratko je imala romansu sa svojim menadžerom, Kristijanom Karinom, ali nije imala vremena da kupi venčanicu i ubrzo se ponovo našla sama. Kasnije se pričalo da je imala afere sa tonski majstorom Denom Hortonom i bivšim mužem Irine Šejk, Bredlijem Kuperom, ali nije prošlo mnogo vremena pre nego što je upoznala muškarca svojih snova u stvarnom životu.

Onaj pravi

Postoji izreka da je najmračnija noć neposredno pre zore, i ona savršeno opisuje kako se Lejdi Gaga osećala 2019. godine. Nakon niza raskinutih veridbii burnih raskida, zvezda je bila sigurna da će ostati sama, a muzika joj je jedini beg. Međutim, kao što se ponekad dešava, njena majka je preuzela kontrolu nad pevačicinim privatnim životom. Jednog dana, došla je u posetu i odmah objavila da je pronašla muža za nju.

Razgovor se usredsredio na Majkla Polanskog, biznismena i investitora koji je, zajedno sa suosnivačem Napstera Šonom Parkerom, osnovao Parker fondaciju. Sintija Džermanota ga je upoznala na večeri sa poznatim ličnostima.

Sintija je suptilno nagovestila svojoj ćerki da je Majkl već čuo sve o njenim pozitivnim osobinama i da će je očekivati na rođendanskoj zabavi Šona Parkera. Gaga nije želela da ide, ali joj je majka brzo odabrala najlepšu haljinu i naterala je da obuče štikle.

Veza Lejdi Gage sa Majklom Polanskim je najduža i najstabilnija. Umetnica retko priča o tome, ali sada sve ide ka braku. Uzgred, Majkl i Gaga nisu zvanično objavili veridbu, ali je leta 2024. godine, na Olimpijskim igrama u Parizu, zvezda predstavila svog voljenog kao verenika francuskom premijeru Gabrijelu Atalu.

Ispostavilo se da je Majkl zaprosio pevačicu u aprilu 2024. Otišli ​​su na odmor, popeli se na visoku planinu, a Polanski je izvukao kutijicu za prsten iz džepa.

(Stil)

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