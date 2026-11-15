KNEZ SPREMA 3 SLAVLJA: Najavio svoju i čerkinu svadbu, a tu je i krštenje unuke

Nenad Knežević Knez otkriva da mu predstoje tri velika slavlja, uključujući svadbe i krštenje.

Pevač Nenad Knežević Knez pojavio se na koncertu koleginice Aleksandre Radović u srpskoj prestonici, a društvo mu je pravila nevenčana supruga, od koje se ne odvaja. Otkrio je da im predstoje tri velika slavlja u godini koja nam dolazi.

"Tu je lepša polovina, pored mene. Sa svima sa estrade sam super, Aleksandra je moja velika prijateljica, upoznali smo se još 1999. godine u studiju. Ona ima jedan od najboljih vokala, ona je pravi prijatelj, zaista. Aleksandra je iskrena kad je u pitanju muzička kritika, cenim ja to kod nje, meni se to kod nje dopada", rekao je Knez prvo.

Pevač je potom otkrio kako se njegova ćerka snalazi u ulozi majke.

"Ksenija je super, mala Matea je super, ima svoj ritam. Ona je divna, brižna mama. Skoro svaki dan sam sa unukom. Menjam pelene, kupam bebu, vratilo me je ovo u neko vreme kad su Ksenija i Andrea bile male. Nisam očekivao da će zet biti toliko brižan, da će znati sve to da uradi oko bebe... Ne plaši se da uzme dete, ne", dodao je on.

"Porodično stalno tražimo povode za slavlje. Naredne godine će biti svadba i moja, i Ksenijina, verovatno. I krštenje, sve u kompletu! Hvala nam puno", rekao je Knez, pa seo da sačeka početak koncerta.

(Telegraf)

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