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NINA SENIČAR BLISTALA U LOS ANĐELESU: Sveden izgled lepe Srpkinje privukao veliku pažnju (FOTO)

Nina Seničar je čest gost na velikim svetskim događajima.

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Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Los Anđeles je sinoć okupio brojne poznate ličnosti na tradicionalnoj Baby2Baby Gala svečanosti. Među okupljenim holivudskim ličnostima pošut Demi Mur, Kejti Peri, Paris Hilton i brojnih drugih, našla se i naša glumica, Nina Seničar. 

Nina se crvenim tepihom prošetala sa suprugom, glumcem Džejem Elisom. 

Par je došao da podrži veče humanitarne akcije koje ima cilj da prikupi novčana sredstva za decu koja žive u siromaštvu širom SAD. 

Nina je za ovu priliku odabrala haljinu A kroja u tegt boji bez ramena koju prate svetlucave niti celom dužinom. Već nenametljiv izgled je upotpunila kosom koja joj je padala u talasima niz leđa i blagom šminkom, koja je samo istakla njene laksave crte lica. 

Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, Nina Seničar i Džej Elis su se venčali u julu 2022. godine na romantičnoj ceremoniji održanoj u Toskani u Italiji, a scene bajkovitog venčanja preneo je i čuveni Vog. Par zajedno ima dvoje dece, ćerku Noru i sina Nou.

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