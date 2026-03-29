KRALJ ČARLS PROTERAO ROĐENOG BRATA IZ KUĆE:Posluga spaljivala nameštaj, imanje na kom će živeti izgleda kao GRAD DUHOVA

Kralj Čarls naredio je svom bratu, bivšem princu Endruu, da do vikenda napusti kuću u Vindzoru u kojoj je živeo duže od 20 godina. Ovakva odluka britanskog monarha usledila je posle niza skandala njegovog brata koji je dovođen u vezu sa osuđivanim predatorom Džefrijem Epstajnom.

Kralj Čarls je prošlog meseca pomerio rok za iseljenje bivšeg princa Endrua Mauntbaten-Vindzora iz vile Rojal Lodž (Royal Lodge) sa 30 soba, nakon što se njegovo ime više puta pojavilo u najnovijoj grupi dokumenata povezanih sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom, piše Mirror.

Kralj je naredio svom osramoćenom bratu da napusti dom u Vindzoru u kom je živeo duže od 20 godina, plaćajući simboličnu kiriju nakon potpisivanja prvobitnog zakupa vrednog 7,5 miliona funti 2002. godine. Ražalovani princ Endru negira bilo kakvu krivicu.

Kraljevski pomoćnici su proteklih nekoliko dana iznosili preostale stvari iz vile, uključujući i prostorije za osoblje gde su kraljevske sluge danonoćno dvorile Endrua. Nekoliko kontejnera za šut je napunjeno i odvezeno s imanja, a viđeni su i kamioni za selidbe kako dolaze i odlaze. Osoblje je takođe palilo preostale neželjene sopstvene stvari.

Jedan izvor je izjavio: "Endruu je rečeno da sve mora da se iznese i da apsolutno ništa ne sme da ostane. Nije se vraćao da uzme bilo šta, ostavljajući to osoblju. Sve mora biti prazno do vikenda, a rečeno nam je da ne sme ostati nikakav trag bivših stanara ili osoblja."

Izvori iz palate insistiraju da spaljeni nameštaj i drugi predmeti na imanju pripadaju Endruovom bivšem osoblju. Nekada užurbano imanje Rojal Lodž prošle nedelje je izgledalo uglavnom napušteno. Stražari nisu viđeni u kućici na ulazu u Veliki park u Vindzoru, blizu kapija bivšeg doma osramoćenog člana porodice.

Osoblje spaljivalo nameštaj

Snimci iz vazduha prikazuju kontejner, pun do vrha, blizu zadnjeg dela kraljevske rezidencije. Još jedan žuti kontejner bio je vidljiv na prednjem delu imanja, iza glavne kapije. Postavljen je ispred prostorija nekih od Endruovih bivših slugu, uključujući jednog preostalog člana osoblja koji je ranije radio za njega.

U utorak je taj muškarac, za koga se veruje da je jedan od Endruovih bivših sobara, viđen kako pali stvari, uključujući nameštaj, na posedu imanja.

U sredu su radnici za selidbe viđeni kako utovaruju predmete, uključujući dušek, u dva kombija ispred kuće tog čoveka. Firma za selidbe bila je JDL, koja je prema svom veb-sajtu specijalizovana za transport u televizijskoj i filmskoj industriji.

"Imanje je kao grad duhova"

Internet svedočenja pokazuju da je kompanija ranije radila na Netfliksovoj seriji "Kruna" ("The Crown"), koja prati živote članova moderne kraljevske porodice, uključujući Endrua. Izvor Mirrora je dodao: "Imanje je kao grad duhova, jer je toliko osoblja otišlo i sada je skoro prazno. Ko zna kada će biti sređeno, jer je potrebno mnogo građevinskih radova da bi mu se vratila stara slava, kakvu je imalo dok je Kraljica Majka tamo boravila."

Endruov odlazak iz Rojal Lodža - zajedno sa njegovom bivšom suprugom Sarom Ferguson, koja je s njim živela bez plaćanja kirije veći deo protekle dve decenije - kruniše njegov spektakularni pad.

Kralj mu je ukinuo danonoćno obezbeđenje, kao i lični džeparac. Više neće imati sobara na raspolaganju, niti će biti obasipan novcem poreskih obveznika, kao što je bio tokom svog ušuškanog života.

Nakon što mu je kralj prošlog oktobra konačno oduzeo titule i počasti, Endru je u ponedeljak, 2. februara, odvezen iz Vindzora pod okriljem mraka na imanje Sandringem, udaljeno 212 kilometara, kako bi izbegao da bude viđen.

The Mirror je ranije otkrio da je Endru morao da dobije dozvolu da se vrati u Vindzor kako bi pokupio preostale stvari koje ranije nije uklonio ili odložio u skladište, nakon što je naneo dodatnu sramotu kraljevskoj porodici.

Međutim, on se nije vraćao otkako je otišao i uselio se u privremeni dom Vud Farm na imanju u Norfolku, gde je pokojni princ Filip proveo veći deo svojih poslednjih godina.

Kralj Čarls o svom trošku renovirao vikendicu za brata

Endru je fotografisan prošlog vikenda prvi put od hapšenja, dok je šetao pse uz obezbeđenje na imanju u Norfolku. Očekuje se da će se narednih dana useliti u obližnju vikendicu sa pet spavaćih soba, Marš Farm, koja je podvrgnuta opsežnom renoviranju kako bi bila uslovna za njegov boravak.

Postavljene su nove sigurnosne ograde, a viđen je i inženjer Sky TV-a kako instalira televizijske i internet usluge. Kraljevski izvori potvrdili su da je kralj sam snosio troškove renoviranja zbog bratovljevih uništenih finansija.

Prošle nedelje je na imanje Sandringem dopremljena i velika kamp-kućica, postavljena tik uz njegov novi dom. Izvori su potvrdili da će luksuzni karavan koristiti osoblje obezbeđenja, koje plaća kralj, kako bi tu boravili po potrebi.

U novom domu će imati pristup kuvaru i čistačici, ali nije jasno ko snosi te troškove. Kralj je već bio ukinuo bratovljevo stalno obezbeđenje i džeparac, ostavljajući ga zavisnim od milostinje monarha, kada je Endru dramatično uhapšen na svoj 66. rođendan - 19. februara.

Endru negira optužbe

Policajci iz jedinice Dolina Temze istražuju tvrdnje da je bivši princ počinio zloupotrebu službenog položaja. Detektivi su Endrua ispitivali 11 sati, procenjujući tvrdnje da je delio poverljive informacije sa Epstajnom dok je bio trgovinski izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva.

Optužbe potiču iz dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, a koji se odnose na Epstajna i njegove veze sa bogatima i moćnima. Mejl poruke koje je navodno poslao kraljev brat ukazuju na to da je Endru Mauntbaten-Vindzor delio izveštaje o zvaničnim posetama Hong Kongu, Vijetnamu i Singapuru.

Druga poruka navodno prikazuje slanje poverljivog brifinga Epstajnu o mogućnostima ulaganja u rekonstrukciju provincije Helmand u Avganistanu.

Endru je uvek negirao bilo kakvu krivicu ili optužbe protiv njega, ali nije direktno odgovorio na ove najnovije navode. Reagujući na dramatično hapšenje svog brata, kralj je izrazio "najdublju zabrinutost", ali je rekao da "zakon mora ići svojim tokom".

Bakingemska palata je takođe saopštila da policija ima kraljevu "punu i svesrdnu podršku i saradnju". Pritisak na Mauntbaten-Vindzora da svedoči u SAD o svom odnosu sa finansijerom pedofilom nastavlja da raste.

Visoki zvaničnik Demokratske stranke prošle nedelje je zahtevao da Endru svedoči o Epstajnu kao vid "dužnosti" nakon njegovog decenijskog prijateljstva sa najozloglašenijim američkim pedofilom.

Kongresmen Džejmi Raskin, vodeći demokrata u Odboru za pravosuđe Predstavničkog doma, izjavio je za The Mirror: "Pretpostavljam da bi svako ko je bio tako duboko umešan kao što je očigledno bio princ Endru, imao šta da ispriča. Mislim da bi on to trebalo da vidi kao neku vrstu duga društvu, nakon što je toliko osramoćen svojom umešanošću."

(Blic Žena)

