NOVO LICE KRIS DŽENER KOŠTALO JE ČITAVO BOGATSTVO: Rezultat fejsliftinga od 100.000 dolara privukao sve poglede (FOTO)

Kris Džener je u društvu dugogodišnjeg partnera Korija Gembla prisustvovala svečanom događaju u Los Anđelesu, a u centru pažnje bio je njen izgled.

Majka slavne porodice Kardašijan-Džener, Kris Džener (70), pojavila se prošlog vikenda s dugogodišnjim partnerom Korijem Gemblom (45) na jednom svečanom događaju u Los Anđelesu, a najveću pažnju privukao je njen izgled – ko zna koji put do sada.

Iako je bila svečano odevena za ovu priliku i nije ispuštala ruku svog partnera s kojim je u vezi duže od deset godina, njeno lice je ponovo bilo predmet interesovanja javnosti, naročito zbog navoda da je za "novi izlged" potrošila čak 100.000 dolara.

Na crvenom tepihu je pokazala najnovije rezultate fejsliftinga za koje je izdvojila čitavo bogatstvo, a budući da osmeh s lica nije skidala ostavljala je poruku da je konačno zadovoljna onim što vidi u ogledalu.

Kris je za ovaj događaj izabrala tamoplavu, dekoltiranu satensku haljinu i maksi kaput od šljokica u istoj nijansi, a stajling je upotpunila cipelama s mašnom i diskretnim nakitom.

I Kori je bio odeven u skladu sa njom, noseći tamnoplavo odelo i belu košulju sa svetloplavim prugama.

NJih dvoje su se upoznali još 2014. godine, a iako nisu u braku Kris Džener ga opisuje kao svog "partnera za ceo život s kojim joj je uvek zabavno". Redovno se pojavljuju zajedno na javnim događajima, a Gembl je često na slikama i s kompletnom porodicom Kardašijan-Džener.

(Super žena)

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