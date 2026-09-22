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NOVO LICE KRIS DŽENER KOŠTALO JE ČITAVO BOGATSTVO: Rezultat fejsliftinga od 100.000 dolara privukao sve poglede (FOTO)

Kris Džener je u društvu dugogodišnjeg partnera Korija Gembla prisustvovala svečanom događaju u Los Anđelesu, a u centru pažnje bio je njen izgled.

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Foto: Profimedia/ JIM RUYMEN, UPI
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Majka slavne porodice Kardašijan-Džener, Kris Džener (70), pojavila se prošlog vikenda s dugogodišnjim partnerom Korijem Gemblom (45) na jednom svečanom događaju u Los Anđelesu, a najveću pažnju privukao je njen izgled – ko zna koji put do sada.

Iako je bila svečano odevena za ovu priliku i nije ispuštala ruku svog partnera s kojim je u vezi duže od deset godina, njeno lice je ponovo bilo predmet interesovanja javnosti, naročito zbog navoda da je za "novi izlged" potrošila čak 100.000 dolara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na crvenom tepihu je pokazala najnovije rezultate fejsliftinga za koje je izdvojila čitavo bogatstvo, a budući da osmeh s lica nije skidala ostavljala je poruku da je konačno zadovoljna onim što vidi u ogledalu. 

Kris je za ovaj događaj izabrala tamoplavu, dekoltiranu satensku haljinu i maksi kaput od šljokica u istoj nijansi, a stajling je upotpunila cipelama s mašnom i diskretnim nakitom.

I Kori je bio odeven u skladu sa njom, noseći tamnoplavo odelo i belu košulju sa svetloplavim prugama. 

NJih dvoje su se upoznali još 2014. godine, a iako nisu u braku Kris Džener ga opisuje kao svog "partnera za ceo život s kojim joj je uvek zabavno". Redovno se pojavljuju zajedno na javnim događajima, a Gembl je često na slikama i s kompletnom porodicom Kardašijan-Džener.

(Super žena)

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