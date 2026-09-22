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PREMINULA SLAVNA PRODUCENTKINJA (36): Nadležni potvrdili da je reč o samoubistvu

Kancelarija medicinskog istražitelja potvrdila je njenu smrt, dok dodatni detalji slučaja nisu u potpunosti objavljeni.

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Foto: Printscreen/ Instagram - jennifereckhart
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Dženifer Ekart, bivša producentkinja američkih televizijskih kanala Fox News i Fox Business, pronađena je mrtva u svom domu na Floridi. Imala je samo 36 godina, a nadležni su potvrdili da je reč o samoubistvu.

NJeno telo pronađeno je u subotu, 19. septembra, u kući u Hob Soundu. Prema policijskom izveštaju, Dženifer je pronašla njena majka, koja je potom pozvala nadležne službe. Kancelarija medicinskog istražitelja potvrdila je njenu smrt, dok dodatni detalji slučaja nisu u potpunosti objavljeni.

Ekart je široj javnosti postala poznata 2020. godine, kada je tužila tadašnjeg voditelja Foks njuza Eda Henrija i optužila ga za silovanje i seksualno uznemiravanje. Tvrdila je da ju je seksualno napao dok su oboje radili na televiziji i da je dugo ćutala jer se plašila da bi mogao da uništi njenu karijeru. Henri je optužbe negirao i tvrdio da je njihov odnos bio dobrovoljan.

Fox News otpustio je Henrija u julu 2020. godine nakon što je televizija dobila pritužbu i sprovela internu istragu. Ekart je tužila i samu medijsku kuću, tvrdeći da nije učinila dovoljno da je zaštiti, ali su ti navodi kasnije odbačeni pred sudom. NJena višegodišnja pravna borba sa Henrijem završena je nagodbom pre nego što je slučaj stigao na suđenje.

Nakon odlaska sa televizije, Ekart je nastavila da se bavi medijima, ali je deo svog rada usmerila i na teme traume, oporavka i lične transformacije. Pokrenula je podkast "REINVENTED with Jen Eckhart", u kojem je razgovarala sa ljudima o teškim životnim iskustvima i načinima na koje su pokušavali da izgrade novi početak.

(Kurir)

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