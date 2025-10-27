Oglas
LAZA SLAVI ROĐENDAN Otkrio koliko puni! Uz 39 leta mlađu devojku koja poručuje: "Najslađi čoveče na svetu!"

PAR JE napravio selfi u ogledalu, na kojem Anica Lazić bezbiržno drži naslonjenu glavu na ramenu Lazara Ristovskog.

Foto: Instagram/lazar.ristovski/anicalazicofficial
Poularni glumac Lazar Ristovski juče je proslavio svoj 73. rođendan, a objava njegove emotivne partnerke Anice Lazić privukla je veliku pažnju javnosti.

Iako zbog svoje velike razlike u godinama nailaze na bojne negativne komentare čini se da ih to ne dotiče i oni redovno na društvenim mrežama dele zajedničke momente.

Tako je Anica na svom Instagramu okačila fotografiju uz koju mu je čestitala rođendan.

 

 

- Najslađi čovek na svetu. Srećan ti rođendan, Lazare moj voljeni - napisala je ona.

Sad se povodom ovog važnog dana oglasio i sam glumac, koji je takođe podelio fotografiju sa svojom partnerkom. Oni su napravili selfi u ogledalu, na kojem Anica bezbiržno drži naslonjenu glavu na njegovom ramenu.

- Sedamdeset i neki rođendan slavim sa mojom Anicom - napisao je uz fotografiju, nakon čega je Anicina majka Ankica ostavila komentar:

- Dragi Lazare, lepoti ovog kišnog nedeljnog dana doprinosi i pomisao da je tvoj rođendan. Želim da još više i dane i godine ispunjavaš sveprožimajućim uspesima i radosnim duhom. Srećan ti rođendan.

(SD)

