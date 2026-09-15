MEGAN I HARI ISPISALI DECU IZ ŠKOLE POSLE SAMO 2 DANA: Odluka donena posle razgovora sa bezbednosnim timom

Princ Hari i Megan Markl povukli su Arčija i Lilibet iz nove britanske škole nakon samo dva dana zbog bezbednosnih razloga.

Princ Hari i Megan Markl povukli su sina Arčija i ćerku Lilibet iz nove škole u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon samo dva dana, a odluka je, prema njihovim rečima, donesena nakon razgovora s porodičnim bezbednosnim timom.

Sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet, koji su odrasli u Sjedinjenim Američkim Državama, tek su se pre nekoliko dana s roditeljima preselili u Ujedinjeno Kraljevstvo. Iako su se navodno brzo uklopili i uživali u novoj školi, Hari i Megan su zaključili da postojeći bezbednosni aranžmani nisu održivi.

"Odlučeno je da deca promene školu nakon razgovora s bezbednosnim timom porodice o praktičnim aspektima trenutnog aranžmana", poručio je portparol Saseksovih, prenosi Daily Mail.

Naglasio je i da odluka nema nikakve veze sa samom školom: "Roditelji su i dalje izuzetno zahvalni svim učiteljima i zaposlenima na ljubavi, brizi i trudu koje su pokazali prema njihovoj porodici. Ovu odluku ni na koji način ne treba tumačiti kao odraz kvaliteta škole ili izuzetne brige koju su deca tamo dobila."

Izvor blizak paru za HELLO! je otkrio da je najveći problem predstavljala organizacija bezbednog odlaska dece u školu i povratka kući.

"Prava je šteta jer su bili oduševljeni školom, decom i njihovim roditeljima. Bila je savršena za njih u svakom pogledu, a deca su zaista uživala tamo. Zaista su želeli da sve uspe, ali morali su da donesu tešku odluku jer bezbednosni tim nije mogao da organizuje odlazak u školu na način koji bi bio dovoljno bezbedan."

Arči i Lilibet ipak neće dugo biti bez škole. Navodno su već posetili drugu školu u okolini, a Hari je viđen kako Lilibet pomaže da se smesti u novi razred. Hari i Megan navodno su već uključeni i u roditeljske WhatsApp grupe.

Sve se događa u trenutku kada se ponovo razmatra jedno od pitanja oko kojih Hari već godinama vodi bitku s britanskim vlastima – policijska zaštita njega i njegove porodice.

Hari je automatsko pravo na policijsku zaštitu finansiranu javnim novcem izgubio nakon što su se on i Megan 2020. povukli s dužnosti aktivnih članova kraljevske porodice i preselili u Kaliforniju. Princ je potom vodio niz pravnih bitaka tvrdeći da se bez odgovarajuće zaštite sa svojom porodicom ne oseća bezbedno u domovini.

Sada kada se porodica vratila da živi u njegovoj domovini, situacija bi mogla ponovo da se promeni. ITV News navodi da će odbor Ravec, koji odlučuje o bezbednosnoj zaštiti istaknutih članova kraljevske porodice i političara, provesti potpunu novu procenu Harijevih bezbednosnih potreba.

Procena bi trebala da obuhvati i Megan, što bi bila prva potpuna analiza rizika kojima je izložena otkako je par 2020. napustio kraljevske dužnosti.

Hari već godinama insistira na tome da mu je policijska zaštita potrebna jer je sin britanskog monarha, peti u redu za presto i bivši pripadnik britanske vojske koji je dvaput služio u Avganistanu.

Saseksovi inače izdvajaju milione za privatno obezbeđenje, ali privatni telohranitelji u Ujedinjenom Kraljevstvu nemaju ista ovlašćenja kao policija. Upravo je pitanje bezbednosti sada, prema dostupnim informacijama, presudilo i pri odabiru škole za Arčija i Lilibet.

(Kurir)

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