BILA JE NAJGLAMUROZNIJA ŽENA "DINASTIJE", A ŽIVOT JOJ JE DONEO MNOGO BOLA : Muževi su joj zadali najteže udarce, evo kako danas izgleda Linda Evans

Ovako danas izgleda Kristl iz čuvene serije "Dinastija".

Serija "Dinastija" prvi put je prikazana na američkoj televiziji 12. januara 1981. godine. Ono što je u početku bilo zamišljeno kao konkurencija seriji "Dalas", vrlo brzo je preraslo u veliki hit i priču za sebe. Mnogobrojni fanovi bili su opčinjeni ogorčenom borbom za vlast između bogatih porodica Karington i Kolbi.

Linda Evans (82), koja je tumačila lik Kristl Karington, supruge naftnog magnata Blejka Karingtona, bila je deo serije "Dinastija" od samog početka. Ona je oblikovala priču kao nijedan drugi lik, a navodno je bila i jedan od razloga za njen kraj. Nove fotografije glumice pokazuju koliko se (nije) promenila tokom godina.

Kao Kristl Karington, Linda Evans je preuzela ulogu isprva neomiljene maćehe. Tokom serije više puta se suočila sa spletkama bivše supruge svog muža, Alekis Kolbi, koju je tumačila Džoan Kolins, i doživela mnoge životne udarce, uključujući spontani pobačaj.

Uprkos svim izazovima, postala je miljenica publike, a njen odlazak iz serije doveo je do pada gledanosti. Produkcijska kuća je tada njen lik stavila u komu, kako bi odložila definitivni oproštaj. U maju 1989. godine, tačno pre 36 godina, serija je konačno obustavljena.

Glumica je oduševljavala svojim blagim ponašanjem, smirenošću, skupocenim haljinama sa naramenicama... a onda je, dugo nakon emitovanja hit-serije otkriveno da je iza sebe imala dva propala braka – prvi muž joj je branio da se bavi glumom, drugi je terao da ide na plastične operacije. Godinama se borila sa depresijom, a sve je otkriveno tek 2017. godine, kada je na Internetu osvanuo snimak njenog hapšenja.

Linda, koja je godinama imala probleme sa zavisnošću od lekova protiv bolova, uhapšena je 2014. godine zbog prebrze vožnje pod dejstvom opijata, kada je na zadnjem sedištu njenog džipa pronađena gomila pilula. Dobila je uslovnu kaznu. Tada je priznala da je godinama patila od depresije i da je razmišljala i da digne ruku na sebe. O svemu je detaljno i otvoreno progovorila u knjizi "Recipes for Life". U to vreme je nastao i sporan snimak na kome ona nema ni gram šminke i pod vidnim je uticajem nekih supstanci, ali je vešto skrivan naredne tri godine.

Glumica je godinama patila od neopisivih bolova u leđima, koji su bili toliki da je na momente pomišljala da oduzme sebi život. To ju je nateralo na neumerenu upotrebu medicinskih sredstava. Pored fizičkih bolova, godinama je patila od depresije, a kasnije se zbog terapija i agresivnog lečenja problema sa leđima suočila sa gubitkom kose, zbog čega je morala da nosi periku.

"Mislila sam da je briga o sebi ići u banju ili kupiti nešto kako biste se osećali bolje. Trebalo mi je mnogo vremena da shvatim da to dolazi iznutra. Život me je naučio da moram da volim sebe i mladu i staru, i mršavu i debelu", govorila je.

Zašto se Linda Evans povukla se iz glume

Iako se posle "Dinastije" uglavnom povukla iz sveta glume, Linda Evans je imala zapaženu ulogu u fitnes industriji, kao osnivač uspešnog lanaca fitnes studija. U jednom trenutku imala je čak 15 filijala.

NJeni javni nastupi postali su retki, ali se 2020. godine ponovo pojavila pred kamerama, u nemačkoj seriji "Traumschiff".

I sa 83 godine Linda Evans je u top formi. Čini se da su godine za nju samo broj. Na najnovijoj fotografiji koju je objavila na Instagramu izgleda kao da je u ranim pedesetim.

I dalje nosi plavu kosu do ramena sa prepoznatljivim "zavesa" šiškama. Na licu se vide blage bore, ali joj je ten ujednačen i zrači nekom unutrašnjom energijom. Jasno je da formu održava redovnim vežbanjem i da vreme nije mnogo uticalo na nju, prenosi Miss7.

Iako je od kraja "Dinastije" prošlo više od 36 godina, Linda i dalje izgleda kao Kristl Karington.

(Stil)

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