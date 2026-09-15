PRINC HARI DANAS SLAVI 42. ROĐENDAN: Od miljenika nacije do čoveka kog mnogi više ne žele da vide (FOTO)

Danas princ Hari slavi 42. godine, ali njegov život je daleko od savršenog. Svi kažu da je promašio u izboru životnih odluka

Princ Hari, prvi put posle mnogo godina, slavi rođendan u svojoj domovini, Ujedinjenom Kraljevstvu. Nisu svi tamo srećni zbog njegovog povratka, ali on veruje da će se stvari uskoro vratiti u normalu.

Poslednja tri rođendana bila su veoma različita za princa Harija. Godine 2024. napunio je 40 godina, a naslovne strane širom sveta bile su ispunjene izveštajima o značajnoj sumi dodatoj na njegov bankovni račun u čast tog događaja. Megan i Hari su već bili izgubili svoje najveće ugovore, ali je princ imao pravo na poslednji deo nasledstva od svoje pokojne prabake, Elizabet Bouz-Lajon, kraljice majke. Iznos je iznosio približno 102.000 evra.

Princ Hari je 2025. godine napunio 41 godinu, a glasine o njegovom razvodu bile su predmet žestokih debata u medijima. Glasine su sugerisale da su finansijski problemi, kao i njihov loš prijem u SAD, udaljili Megan i Harija i da su bili na ivici razdvajanja.

Danas, 15. septembra 2026. godine, obeležava se 42. rođendan princa, a povod je drugačiji, ali ne manje kontroverzan. Po drugi put u životu, princ Hari počinje ispočetka – on i njegova porodica su se vratili u Veliku Britaniju nakon svih skandala, ali do sada je tamo naišao na prilično mlak prijem.

Princ Hari je rođen 15. septembra 1984. godine u bolnici Svete Marije u Padingtonu. NJegov stariji brat, princ Vilijam, rođen je samo dve godine ranije, ali su dečaci odrasli u suštinski različitim domovima. Godine 1982, princ Čarls i princeza Dajana bili su u braku samo godinu dana: nije bilo govora o divljoj strasti ili natprirodnoj ljubavi između para, ali najhitniji problemi u njihovom braku još nisu nastali. Godine 1984, Dajana i Čarls su se još više udaljili i često su se svađali, iako su vešto prikrivali svoje razlike u javnosti. Tek mnogo godina kasnije otkriveno je da je, uoči njihovog venčanja, Čarls priznao Dajani da je ne voli i da je brak bio zahtev njegove porodice.

Princ Hari je rano shvatio da njegovi roditelji nisu osećali nikakvu nežnost jedno prema drugom. Kasnije je u svojim memoarima „Rezervni“ napisao da je atmosfera u njihovoj porodici uvek bila napeta i da je prepoznao emocionalnu distancu između oca i majke, što je postala njegova prva ozbiljna trauma. I iako je majka bezuslovno i svim srcem volela njega i Vilijama, to dečacima nije bilo dovoljno. Kasnije je princ Hari više puta hvalio svog brata, tvrdeći da je odlučio da izgradi svoju porodicu na istin način na koji to radi princ Vilijam i Kejt Midlton – da fokus stavi na rad i samo rad. Ali sa Megan Markl, sve je stvarno – zajedno se ne klanjaju konvencijama, već im prkose.

Prvi šok za princa Harija bio je razvod njegovih roditelja. Godine 1992, princ Čarls i princeza Dajana su se rastali, a 1996. godine su se zvanično razveli nakon što je prestolonaslednik priznao neverstvo na nacionalnoj televiziji. Međutim, Hari nije znao da najgore tek dolazi: 1997. godine, kada je princ imao 12 godina, ledi Dajana je poginula u saobraćajnoj nesreći. Šok zbog ovog događaja ubrzo je prerastao u strašnu tinejdžersku pobunu. Ni njegova porodica ni njegovi nastavnici nisu mogli da kontrolišu princa, a jednom prilikom, princ Čarls je čak uhvatio svog najmlađeg sina kako puši ilegalne supstance kod kuće, nakon čega ga je poslao na rehabilitaciju.

Princ Hari je možda ostavio drogu, ali ga to nije sprečilo da bude buntovnik. Nakon što je završio školu (Hari je pohađao čuveni Iton), počeo je da se mota po noćnim klubovima, rasipajući novac kraljevske porodice, menjajući devojke kao rukavice, periodično plešući po šankovima i tukući se sa paparacima. Godine 2005. izbio je skandal kada je princ Hari izabrao kostim za Noć veštica sa nacističkim simbolima, a nekoliko godina kasnije, Hari je otišao u Las Vegas i tamo se zabavljao potpuno go, plivajući u bazenu i uznemiravajući žene.

Nakon svakog prestupa, princ se javno pokajao, a njegova porodica je bila primorana da se izvinjava iznova i iznova. Objašnjavali su prinčevo ponašanje time što je bio mlad i nije bio u redu za presto, pa nije shvatao kraljevski protokol tako ozbiljno kao njegov stariji brat. Princ Hari je dramatično sazreo nakon što je završio vojnu službu. Učestvovao je u borbama u Avganistanu protiv talibana.

Ubrzo nakon toga, princ Hari je preispitao svoj pogled na život. Preuzeo je više zvaničnih obaveza i intenzivno se uključio u dobrotvorni rad, sledeći primer svoje majke. Kaže da mu je to na kraju pomoglo da se oseća manje isključeno u svojoj porodici: skoro niko ga nije shvatao ozbiljno, ali je Harija snažno podržavao njegov bliski odnos sa bakom, kraljicom Elizabetom II. Dok je Vilijam insistirao da nerešene traume iz njegove prošlosti vuku Harija nadole i da mu je potreban terapeut, kraljica je jednostavno okružila svog unuka pažnjom i brigom.

Hari je kasnije rekao da ga je baka inspirisala da napravi najsmeliji korak u svom životu — da se oženi ženom koju voli, umesto da bira nevestu po protokolu. Nakon prvog susreta sa Megan Markl, kraljica Elizabeta II je bila očarana, čak je rekla da bi ona mogla biti „dah svežeg vazduha za monarhiju“.

U maju 2018. godine, princ Hari i Megan Markl su se venčali, a samo godinu i po dana kasnije, udarila je oluja. U januaru 2020. godine, par je objavio da se povlače sa zvaničnih dužnosti i sele se u Sjedinjene Države. Princ je tada izjavio da je glavni razlog za ovu odluku neprijateljstvo koje su mnogi Britanci osećali prema njegovoj supruzi i da je bio zabrinut za njenu bezbednost. Hari je uvek za smrt svoje majke krivio prvenstveno novinare i fotografe koji su je progonili kobne noći njene smrti u pariskom tunelu. Nije želeo da dovede svoju ženu u opasnost, pa je par počeo ispočetka u Sjedinjenim Državama.

Šest godina života u Sjedinjenim Državama bilo je prilično događajno za princa Harija i Megan Markl, ne samo zbog njihovih skandala. Ovu novu fazu svog života započeli su intervjuom sa Oprom Vinfri o životu u kraljevskoj porodici, nakon čega se cela njihova britanska porodica potpuno odrekla para. Insajderi su izvestile da je Megan došla u Sjedinjene Države sa veoma specifičnim ambicijama - da postane jedna od najuticajnijih i najbogatijih žena u zemlji - ali nije uspela da to postigne. Producentska kuća para nikada nije dostigla pun kapacitet, veliki striming servisi brzo su otpustili par zbog neispunjavanja obaveza, Meganinin kulinarski program je postigao razočaravajuće gledanosti, a njen lajfstajl brend nije uspeo da stekne veliku popularnost.

Jedinim većim uspehom para tokom ovog perioda smatraju se memoari princa Harija „The Spare“, koji su se dobro prodavali i doneli mu značajne autorske honorare. Poslednjih godina, par je trošio više nego što je zarađivao u Sjedinjenim Državama, i došlo je do ozbiljnih ličnih sukoba oko novca. Medijski izveštaji su ukazivali da je paru potrebno oko 6 miliona dolara godišnje da bi jednostavno živeli, a pronalaženje tog novca bez dodatnog finansiranja je bilo teško. Pre oko godinu dana počele su da kruže glasine da Megan i Hari planiraju da napuste Sjedinjene Države, ali u to vreme povratak u Veliku Britaniju nije dolazio u obzir. Glasine su sugerisale da par merka kuću u Portugalu – ona je izolovana, a letovi od Lisabona do Londona su mnogo lakši nego iz Los Anđelesa – ali Megan i Hari su na kraju doneli drugačiju odluku. Odmerili su sve opcije i vratili se u prinčevu domovinu.

Princ Hari slavi svoj 42. rođendan u Velikoj Britaniji, ali je do sada izbegavao da privuče preteranu pažnju. Par je zvanično objasnio svoju odluku o preseljenju željom da bude bliže porodici i da svojoj deci pruži dobro britansko obrazovanje. Selidba je takođe posledica zdravstvenih problema Harijevog oca, kralja Čarlsa III. Pre dve godine mu je dijagnostikovan rak i nastavlja da se bori sa posledicama bolesti.

Nedavno su Megan i Hari podelili svoj prvi porodični video iz Velike Britanije, na kojem uživaju u prirodi. Sudeći po videu, porodica je potpuno idilična: dok par uživa u iskrenim razgovorima pored kamina, njihova deca se brčkaju u bašti i skaču po barama. Par je video pratio zastavicom Ujedinjenog Kraljevstva i emodžijem srca, ali Megan i Hari tek počinju da se prilagođavaju svom novom životu. Čarls III je naglasio da se par neće vratiti kraljevskim dužnostima. Iako Megan i princ Hari trenutno doživljavaju izvesno neprijateljstvo, uvereni su da će se pre ili kasnije sve srediti i doći na svoje mesto.

(Stil)

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