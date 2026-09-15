Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NE DOPUŠTA DA JOJ POMOGNEMO, TVRDOGLAVA JE": Komšije Eve Ras progovorile o njenom zdravlju - "To mora hitno da se promeni"

Poznata glumica Eva suočava se sa zdravstvenim poteškoćama, ali odbija tuđu pomoć.

1789457311_1748949767_1735392414_1729165037_Foto-Ataimages.rs-M.M.-M.S.jpg
Foto: Ataimages.rs/ M.M./ M.S.
Oglas

Poznata glumica Eva Ras suočava se sa zdravstvenim problemima, ali uprkos poteškoćama ne odustaje od svoje svakodnevice i insistira na tome da sve obaveze završava bez tuđe pomoći.

LJudi koji je poznaju i svakodnevno sreću kažu da je u komšiluku izuzetno cenjena i voljena. Ipak, upravo njena upornost da ostane potpuno samostalna počela je da zabrinjava one koji su joj blizu.

Komšije je vole, ali brinu zbog njene tvrdoglavosti

Kako tvrdi jedna njena poznanica, Eva Ras ni posle brojnih životnih iskušenja nije izgubila svoju snagu i karakter.

- Eva je jedna divna žena, ali nekad ume da bude tvrdoglava. Svi je u komšiluku maksimalno poštujemo, cenjena je i voljena. Posebno mi je drago što je ostala svoja i divna, iako je imala težak život. Eva je svašta prošla, svašta ju je snašlo, ali je nije slomilo - otkrila je njena poznanica.

Glumicu često mogu da vide tokom šetnje, ali oni koji je poznaju kažu da gotovo nikada ne pristaje da joj neko pritekne u pomoć, čak ni kada joj nije dobro.

Upravo zbog toga ljudi iz njenog okruženja pokušavaju da utiču na najbliže komšije kako bi više pažnje obraćali na nju.

- Obavestili smo njene prve komšije o tome da nikad ne dopušta da joj se pomaže i da na to utiču kako bi se hitno promenilo! Zbog toga nam je teško, ali znamo da je prosto takva. I kad je najbolesnija ne dozvoljava da se to vidi - otkrila je njena poznanica za Alo.

(Kurir/ Alo)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas