PRONAŠLI JE MRTVU NA PRLJAVOM DUŠEKU OKRUŽENU ŠPRICEVIMA: Na današnji dan rođenda je Sonja Savić - ostvarila je 40 kultnih uloga, pa skončala tragično

Na današnji dan, 15. septembra 1961. rođena je čuvena glumica Sonja Savić koja je promenila istoriju jugoslovenske kinematografije.

Sonja Savić ostala je upamćena kao jedna od najdarovitijih, najautentičnijih i najupečatljivijih glumica u istoriji jugoslovenskog i srpskog filma. Večita buntovnica postala je nezaobilazni simbol generacije osamdesetih godina i ikona domaćeg glumišta, a tokom karijere ostvarila je više od 40 kultnih uloga na filmu i u TV serijama.

Karijeru je započela još kao tinejdžerka, ali se na velikom platnu proslavila i potpuno zaludela publiku i kritiku ulogom u kultnom filmu "Šećerna vodica" (1983), za koju je nagrađena Zlatnom arenom u Puli. Nakon toga nizali su se uspesi u kultnim ostvarenjima kao što su: "Davitelj protiv davitelja", "Una", "Balkanski špijun", "Život je lep", "Mi nismo anđeli" i mnogi drugi.

Pronađena mrtva u jezivom stanju

Nažalost, slava je imala i tamnu stranu. Pronađena je mrtva 23. septembra 2008, kada je imala samo 47 godina. U policijskom izveštaju stajalo je da je stan bio prazan, bez nameštaja, te da je njeno telo ležalo na starom, prljavom dušeku, okruženo špricevima.

Sonja je u jednom intervjuu otvoreno govorila o narkoticima, konzumaciji, ali i tome "ko je doneo drogu".

"Nisam konzumirala drogu, osim u društvu u kojem se konzumirala uz alkohol. Jedino me kanabis može pomaći u neke više sfere, da me otvori za slavljeničko osećanje ovog bednog i jadnog sveta. Ovde se smeće od droge gura kao trend. Ambrozije su se koristile za ceremonije u starim civilizacijama za najviše aristokratske redove", pričala je Sonja u jednom intervjuu i dodala:

"Za drogu treba novca. Pogledajte ko je žut, a ko beli. To piše na licu svakog narkomana, ali ljudi vole da slušaju policiju. Narkomanija je širom Srbije projektovana za vreme rata. Doneli su je vikend-ratnici. NJima su davali drogu da bi zaboravili na strah i jurišali. Ali, kada su se vratili u grad, počeli su da diluju. Javna je tajna da je devedesetih država proizvodila heroin i masovno ga prodavala. Deca propalih vojnika i milicajaca su nam prodavala benzin i heroin. Vreme je za hajdučiju, i to mentalno-astralnu".

LJubav njenog života bio je džez pijanista, Vlajko Lalić.

NJih dvoje su se upoznali dok je Sonja bila još tinejdžerka. Svi su znali da je ona maštala da će se za njega udati i da će mu izroditi decu. Sve se preokrenulo nakon njegove prerane smrti 1990. godine, kada se, usred oluje, utopio na jedrenju.

"Dok sam bila mlada, često sam zamišljala kako ću imati brak i porodicu sa čovekom koga beskrajno volim i kome ću se potpuno posvetiti. Imala sam veliku ljubav. Otkako je on otišao iz mog života, kada sam imala dvadeset devet godina, sebe smatram udovicom", govorila je Sonja.

Inače, njena kuća trebalo je da bude pretvorena u muzej, što je testamentom zaveštala i majka glumice, no, rođaci su osporili sve na sudu, a do dana današnjeg nije poznato šta se dogodilo sa njenim stvarima.

(Mondo)

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