SANJA KUŽET JE GLUMILA U NAŠEM POZNATOM FILMU: Mnogi ne znaju da je tumačila je lik zanosne učenice sa 23 godine

Sanja Kužet je svoju karijeru u novinarstvu i voditeljstvu započela nekoliko godina pre nego što je snimila film "Šejtanov ratnik".

Voditeljka Sanja Kužet godinama je vodila muzičko takmičenje "Zvezde Granda", a mnogi ne znaju da se pre televizijske karijere oprobala i u glumačkim vodama. Sada već davne 2006. godine ostvarila je ulogu u tinejdžerskoj horor-komediji "Šejtanov ratnik", u periodu kada je imala svega 23 godine.

U ovom ostvarenju Sanja je tumačila lik lepe Senke, učenice koja se prebacila iz jedne gimnazije u drugu i ubrzo osvojila simpatije svojih školskih drugova.

Kulminacija njene uloge donosi veoma dramatične scene na kraju filma. Lik koji je tumačila Sanja Kužet zamalo biva žrtvovan, ali u poslednjem trenutku dolazi do preokreta. NJu iz kandži zla spasava glumac Radovan Vujović, koji se u filmu pojavljuje kao princ na belom konju.

Sanja je svoju karijeru u novinarstvu i voditeljstvu započela nekoliko godina pre nego što je snimila film "Šejtanov ratnik". Ipak, uloga u ovoj horor-komediji donela joj je dodatnu popularnost, a još od tog vremena važi za jednu od najlepših žena na našoj javnoj sceni.

"Ostala sam zatečena, koliko svi navijate da se vratim"

Podsetimo, Sanja Kužet, koja je najveću popularnost stekla kao lice muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", posle 13 godina odlučila se da stavi tačku na ovu priču.

"Obično ovako nešto ne pišem, ali ne mogu da se oduprem osećaju zahvalnosti koji me je preplavio prethodnih par dana. Koliko sam samo poziva i poruka podrške dobila od prijatelja, kolega, vas koji me pratite i podržavate. Zaista sam ostala zatečena koliko svi navijate za to da se “vratim na TV”. Toliko su vam inspirativni komentari i neverovatno je da me svako vidi drugim očima u različitim televizijskim formatima, da ste me i nasmejali. Beskrajno hvala! Jedno je sigurno, neću vas izneveriti", napisala je Sanja Kužet.

(Mondo)

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