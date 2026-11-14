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OVO JE NAJKALORIČNIJA KAFA: Dijetetičari kažu da treba da je izbegava svako ko je na dijeti

Jedna šolja kafe lako može da se pretvori u napitak sa velikom količinom šećera i kalorija.

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Foto: Deposit/ Aleksmfoto
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Iako nijedna namirnica ili piće sami po sebi ne mogu da uspore metabolizam, svakodnevni izbori mogu da utiču na ukupan unos kalorija, energetsku ravnotežu i održavanje telesne težine, upozoravaju dijetetičari.

Napitak na koji posebno skreću pažnju jeste aromatizovana late kafa, odnosno late sa sirupima, zaslađenim mlekom i drugim dodacima.

- Late sa ukusom zapravo ne usporava metabolizam, ali veliki, zaslađeni late svakog dana može otežati održavanje zdrave telesne težine - objašnjava dijetetičarka Lisa Jang za EatingWell.

Samo dve kašike nekih sirupa mogu da sadrže 23 grama šećera i oko 90 kalorija.

Tečne kalorije mogu brzo da se nagomilaju

Problem je i u tome što napici često ne pružaju isti osećaj sitosti kao čvrsta hrana.

- To znači da možete popiti late od 300 ili 400 kalorija, a zatim ipak pojesti uobičajeni doručak ili međuobrok - kaže Jang.

Dijetetičarka Loren Tvigi dodaje:

- Iako mnogi late napici imaju kalorijsku vrednost obroka, nedostaju im hranljive materije koje doprinose osećaju sitosti, poput proteina, vlakana i masti.

Povremeni aromatizovani late nije problem, ali svakodnevna navika može da poveća ukupan unos kalorija.

- Kada visokokalorični napitak od kafe postane automatski deo svakodnevne rutine, dodatne kalorije mogu da se nagomilaju, a da toga niste ni svesni - upozorava Jang.

Ako takav napitak često pijete, jednostavne promene poput manje porcije, manje sirupa ili manje zaslađene verzije mogu da smanje količinu šećera i kalorija. Kao jednostavnije opcije dijetetičarke izdvajaju vodu, nezaslađenu kafu i zeleni čaj.

- Kafa sadrži kofein koji može privremeno da poveća potrošnju energije, zajedno sa prirodnim antioksidansima koji mogu da podrže opšte metaboličko zdravlje - navodi Tvigi, uz napomenu da je taj efekat umeren.

 Za zdrav metabolizam važnije su dugoročne navike poput uravnotežene ishrane, fizičke aktivnosti, dovoljno sna i redovnog unosa vode.

(Index.hr)

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