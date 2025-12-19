NAŠA PEVAČICA SE DANIMA BORILA ZA ŽIVOT: "Bezazlena stvar se pretvorila u noćnu moru"

Za život Maje Berović su se lakari danima borili nakon što ju je mala rana dovela do stanja sepse

Poznata pevačica Maja Berović retko kad u javnsti govori o privatnom životu, te je do sada samo jednom govorila o najtežem periodu, kad su joj se lekari danima borili za život.

- Nikad nisam bila osoba koja je preterano svoj privatni život i privatne probleme iznosila u javnost. Moji fanovi su pomislili da sam se umorila od muzike. Ja sam imala ozbiljan problem i mislila sam da možda morati da odustanem od muzike jer se to od bezazlene stvari pretvorilo u noćnu moru - rekla je Maja na početku.

- Ja sam imala jednu malu ranu na nozi koja se kroz jedan kraći period inficirala i dovela me u stanje sepse i bukvalno su se 20 dana borili za moju nogu i za život na kraju krajeva. To je bilo od bakterije koja je napravila haos meni u nozi, ja sam jako posle porođaja bila anemična i imala sam velike probleme sa anemijom, moj organizam nije mogao da se izbori sa tim. Ja sam na kraju završila sa 5 operacija u roku od 20 dana - istakla je ona.

- Uspeli su da spasu nogu, naravno da se sada mogu nasmejati na tu temu. Ja sam to na kraju krajeva ispričala jer mi zanemarujemo sitnice, ali to ne treba da se radi. Od male stvari može da se napravi ozbiljan problem, iz tog ugla sam mislila da nema izlaza. Razmišljala sam o tome da li ću uopšte imati nogu, sada imam samo 20 centimetara ožiljka na nozi - dodala je pevačica jednom prilikom u emisiji "Amidži šou".

Maja je, inače, veoma posvećena odrastanju naslednika i od onih mama je koje pažljivo prate da im dete ne odrasta uz telefone.

- Ne mogu da kažem da mu branim, još uvek mu nisam dala telefon da gleda u to, on ne zna šta je ni telefon ni televizor, pustim mu crtać neki, ali to su oni koje prati muzika. Mislim još uvek nema potrebe za tim, mislim da je bolje da istražuje okolo i da se igra - rekla nam je ona nedavno.

