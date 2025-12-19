GEORGINA RODRIGEZ O VERIDBI SA KRISTIJANOM RONALDOM: "To je najmanje što je mogao nakon 10 godina veze"

Georgina Rodrigez (31) i Kristijano Ronaldo (40) verili su se nakon devet godina veze tokom koje su postali roditelji dvoje zajedničke dece i troje fudbalerove iz ranijih veza.

Manekenka i influenserka nije mnogo govorila o veridbi, osim objave na društvenoj mreži Instagram gde je pokazala svoj masivni dijamantski prsten, vredan preko šest miliona evra, okružen manjim dijamantima sa svake strane, koji ju je i samu šokirao.

Detaljno je o tome govorila u nedavnom intervjuu za časopis „Elle Spain“.

- Vernički prsten je prelep. To je najmanje što je mogao da mi ponudi posle deset godina čekanja (smeh). Iskreno, kada me je zaprosio, to je bilo poslednje što mi je bilo na pameti. Dugo sam razmišljala o neverovatnom prstenu koji mi je poklonio. Bila sam toliko šokirana da sam ga ostavila u sobi i nisam ga otvorila do sledećeg dana.

Georgina je ispričala i kako sada, nakon decenije provedene zajedno, gleda na ljubav sa Ronaldom.

- LJubav koju Kristijano i ja delimo stalno raste. To je nešto što se menja, prilagođava i jača u svakoj fazi - objasnila je manekenka, koja je osvojila jednog od najboljih svetskih fudbalera 2016. godine.

- To je san koji imam od malih nogu. Potičem iz veoma male porodice, majka, sestra i ja, tako da sam uvek znala da želim veliku porodicu u budućnosti. Hvala Bogu, danas uživam u njoj.

Takođe je govorila o mogućnosti proširenja porodice.

- Veoma sam mlada i šta god da se desi, odlučiće Bog - dodala je.

Ronaldova buduća supruga je jedna od najuticajnijih Španjolki na svetu, sa preko 70 miliona pratilaca na Instagramu i više od 18 miliona na TikToku, ali kako sama kaže, trebalo joj je mnogo vremena da shvati da je poznata.

- Zaista mi je trebalo vremena da počnem da se osećam kao poznata osoba. Nije se to desilo preko noći. Čak i sada, i dalje sam zapanjena kada vidim sebe na ekranima širom sveta i osećam da se nikada neću naviknuti na to, jer sam rođena nepoznata.