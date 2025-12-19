JUTARNJI OBIČAJ ZA SVETOG NIKOLU: Za mir, zdravlje i blagostanje u kući

Pravoslavna crkva i njeni vernici 19. decembra obeležavaju najčešću slavu i veliki hrišćanski praznik - Svetog Nikolu

Procenjuje se da skoro polovina pravoslavaca u Srbiji slavi Svetog Nikolu zato je u narodu popularna izreka "da ko ne slavi svetog Nikolu, onda ide u goste".

Sveti Nikola je rođen u Maloj Aziji, u oblasti Likija, oko 270. godine naše ere. Poznato je da je ovaj svetac rasprodao porodično imanje i podelio ga sirotinji. Zato je proglašen za hrišćanskog svetitelja kojem su se ljudi obraćali za pomoć u vreme bolesti, nemaštine ili nekih nesreća.

Slava Svetog Nikole pada u vreme velikog božićnog posta, pa je tradicija je da se za Nikoljdan pripremaju posna jela.

Jutro na Svetog Nikolu

Prema narodnom verovanju, važno je na koji način započinjete dan na Svetog Nikolu. Domaćin na ovaj dan rteba da ustane ranije nego inače, bez žurbe i nervoze. Jutro treba započeti u tišini i miru, jer se veruje da Sveti Nikola ne voli galamu i rasprave. Prva misao tog dana, kao i prve reči koje se izgovore u kući, treba da budu dobre i blage, kako bi se takva energija zadržala tokom cele godine.

Po običaju, u kući se rano pali slavska sveća i izgovara kratka molitva ili tiha zahvalnost.

Običaj dariavanja dece

Budući da je Sveti Nikola poznat i kao zaštitnik dece, od davnina je postojao običaj da se na dan kada se ovaj sveatc slavi, daruju deca orasima, jabukama i slatkišima. Tokom noći, dok deca spavaju, Sveti Nikola bi ima ostavio darove u cipele ili pokraj prozora. Deca bi naročito za taj dan, očistila svoje cipele i stavila ih blizu kreveta kako bi se ujutru prvo njima obradovala.

Oprostite drugima dugove

U narodu postoji verovanje da će onome ko danas oprosti dug sledeća godina biti bogata i plodna. Postoji i verovanje da danas ne treba nikoga podsećati na dug, niti mu dodatno otežavati položaj zbog toga što je dužnik.

Šareni kolači u obliku ptice

Na jugu Srbije tradicionalno se na ovaj dan prave šareni kolači u obliku ptice. Zajedno sa pogačom i vinom odnose se u crkvu na osveštenje molitvom i vinom. Nakon toga, služe se gostima, a pre svih deci.