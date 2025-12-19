Oglas
POZNATI HOLIVUDSKI GLUMAC I KOMIČAR POSTAO OTAC: Žene u Holivudu lude za njim, a Kim Kardašijan ga je obožavala

Pit Dejvidson, komičar i glumac, postao je otac po prvi put.

1766130397_profimedia-0999597270.jpg
Foto: Profimedia
On i njegova devojka, manekenka Elsi Hjuit, postali su roditelji devojčice, kojoj su dali ime Skoti Rouz Dejvidson.

- Naša savršena anđeoska devojčica stigla je 12.12.2025. Skoti Rouz Hjuit Dejvidson. Apsolutno sam prepuna ljubavi, zahvalnosti i neverice - napisala je Elsi na društevnoj mreži Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by elsie (@elsie)

Elsi i Pit su u vezi od marta 2025. godine, a objavili su da očekuju bebu u julu putem Instagram objave. 

Pitove veze sa najpoznatijim ženama Holivuda

Pit Dejvidson je najviše pažnje privukao kao dečko Kim Kardašijan, što je bila njena prva javna veza nakon razvoda od Kanjea Vesta. . Par je raskinuo u avgustu 2022. godine, nakon devet meseci veze, a izvori su tada tvrdili da su im pretrpani poslovni rasporedi stali na put ljubavnoj vezi.

Poznate su i Pitove veze sa Arianom Grande sa kojom je bio i veren,  zatim Kejt Bekinsejl, Kaija Gerber, Margaret Kvali i Fibi Dajnever.

 


 
 

