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"NE MOGU DA HODAM, IMAM OZBILJNE PROBLEME": Evo kako je Tim Kari govorio o teškoj bolesti - nikada se nije oporavio od moždanog udara

Kari je otkrio i da u trenutku kada je doživeo moždani udar nije odmah primetio da nešto nije u redu.

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Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia
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Legendarni britanski glumac Tim Kari preminuo je u 80. godini u svom domu u Los Anđelesu, a njegov poslednji javni nastup ostao je upamćen po potresnim rečima o zdravstvenoj borbi koja ga je pratila godinama.

Prema navodima TMZ-a, Kari je preminuo u utorak uveče u svom domu u Los Anđelesu. Nakon teškog moždanog udara koji je doživeo 2012. godine ostao je bez mogućnosti da hoda, a u svakodnevnom životu oslanjao se na invalidska kolica i pomoć negovatelja.

Poslednji izlazak u javnost izazvao ovacije

NJegovo poslednje javno pojavljivanje bilo je u septembru prošle godine, kada se pridružio kolegama iz filma The Rocky Horror Picture Show na specijalnoj projekciji povodom 50 godina od premijere kultnog ostvarenja.

Dok je izlazio na binu u Akademijinom muzeju pokretnih slika u Los Anđelesu, publika ga je ispratila višeminutnim ovacijama. Tom prilikom glumac je iskreno govorio o posledicama moždanog udara.

"Još uvek ne mogu da hodam, zbog čega sam u ovim smešnim kolicima, a to me veoma ograničava."

Dodao je da više ne može da peva i pleše kao nekada.

"Neću uskoro pevati niti plesati. I dalje imam ozbiljne probleme sa levom nogom."

Nije ni shvatio da je doživeo moždani udar

Kari je otkrio i da u trenutku kada je doživeo moždani udar nije odmah primetio da nešto nije u redu. Prisetio se da je tada bio na masaži.

"Bio sam na masaži i zapravo nisam ništa primetio. Ali čovek koji me je masirao rekao je: 'Brinem za vas, želim da pozovem hitnu pomoć.'"

Ispričao je da je njegovu zabrinutost u prvi mah odbacio.

"To je baš smešno."

Na emotivnom jubileju društvo su mu pravili Beri Bostvik, Patricija Kvin i Nel Kembel.

Uloge koje su obeležile karijeru

Tim Kari zauvek će ostati upamćen po ulozi ekscentričnog naučnika doktora Frenka-N-Fertera u filmu The Rocky Horror Picture Show iz 1975. godine, nakon što je isti lik prethodno igrao i na pozorišnoj sceni. Upravo ta uloga pretvorila ga je u kultnu ikonu i otvorila mu vrata bogate karijere na filmu, televiziji i u pozorištu.

Kasnije je preplašio čitave generacije gledalaca kao Penivajz, Rasplesani klovn, u televizijskoj adaptaciji romana To Stivena Kinga iz 1990. godine.

Publika ga pamti i po ulogama u filmovima Sam u kući 2, Scary Movie, Tri musketara i brojnim drugim ostvarenjima.

(Kurir)

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