"ON JE UVEK MOJA NAJVEĆA PODRŠKA": Kaća Živković iskreno o partneru kog krije od očiju javnosti

Kaća Živković je otkrila detalje o svom ljubavnom životu.

Pevačica Katarina Kaća Živković pred svoj beogradski nastup uveliko sprema novi muzički projekat, a sada je u razgovoru sa medijima otkrila detalje o novom albumu, ali i o autorima koji joj pišu pesme. Otkrila je i svoj stava o injekcijama za mršavljenje, spomenula novogodišnji honorar, ali i to kako održava vezu i podršci koju dobija od partnera.

Kaća je na samom početku otkrila da ima pozitivnu tremu pred beogradsku publiku, ali da ne pravi razliku u odnosu na nastupe van prestonice.

"Imam pozitivnu tremu i sjajno se osećam, jedva čekam da izađem na binu i osetim tu sjajnu energiju. Ne bi trebalo da pravim razliku gde god da nastupam, ljudi dolaze zato što me vole i uvek se trudim da ostavim i dušu i srce na bini. Jedina razlika je možda u korigovanju repertoara”, izjavila je Kaća.

Otkrila je i da planira veliki solistički koncert, ali tek nakon izlaska novog albuma.

"Planiram stvarno nešto veliko za sledeću godinu. Sada su mi primarni nove pesme i album. Znam da će nakon toga po defaultu doći neki veći koncert, jer znam koliko se trudim i kakve su pesme, pa se koncert podrazumeva”, objasnila je pevačica.

"Volela bih da mi duplo prodaju pesmu"

Katarina je istakla da na novom albumu sarađuje i sa novim, ali i starim autorima sa početka karijere, od kojih je jedan trenutno na Kubi gde dobija inspiraciju. Kako kaže, prvi put u karijeri ne kupuje gotove pesme "iz fioke".

"Prvi put u životu sam imala sastanke sa autorima, nisam tražila pesme već sastanke da osete moju energiju i na osnovu toga naprave nešto posebno za mene. Niko mi ništa nije vadio iz fioke, svi rade namenski za mene. Koncept sledećeg projekta je takav da bude isključivo moj i da to poklonim svojoj publici”, rekla je pevačica.

Na pitanje da li su autori tokom karijere pokušali da je prevare za novac ili duplo prodaju pesmu njoj i nekoj koleginici, dala je neočekivan odgovor:

"Nisu me prevarili, ali ja bih iskreno volela da se to desi! To je negde pokazatelj da, kada se to desi, pesma postane još veći hit”, poručila je kroz smeh.

O povratku Milana Stankovića

Kaća se osvrnula i na povratak Milana Stankovića na muzičku scenu, ali i na činjenicu da su neke njene pesme tek posle jedne decenije doživele ogromnu popularnost.

"Nisam ga kontaktirala, ali želim mu da se vrati. Verujem u njegov povratak, on je zvezda i ako se bude vratio to će biti pun pogodak. Da mi ponudi pesmu, naravno da bih je snimila”, rekla je Kaća, pa objasnila kako danas gleda na karijeru:

"I ja sam u prošlosti jureći uspeh preko noći pokušavala da se prilagodim trendovima umesto da slušam sebe. Ove pesme koje su sada isplivale smatrala sam hitovima još pre 10-15 godina, ali valjda je trebalo da sazrim kao pevač, kao žena i kao čovek, pa da krenem ozbiljno da se bavim svojim poslom”, iskrena je bila pevačica.

"Obožavam Cecu, bila bi mi čast da dođe na moj nastup"

Na pitanje kako bi reagovala kada bi se Ceca Ražnatović pojavila na njenom nastupu, kao što je to učinila kod Slađe Allegro, Katarina nije krila oduševljenje.

"Bila bih presrećna! Cecu obožavam i da dođe, meni bi to bila velika čast”, rekla je Kaća.

O novogodišnjim ciframa od 100.000 evra

Povodom novinskih natpisa o basnoslovnim honorarima koje pevači ugovaraju za doček Nove godine, Kaća ističe da se u finansije ne meša.

"U pregovorima smo za Novu godinu. Što se tiče bookinga i finansija, sve sam prepustila svom menadžeru, on se u to razume. Ja se time ne bavim. Ako su te cifre od 100.000 ili 200.000 evra tačne, to je sjajno”, navela je pevačica.

"Obučem korset i izgledam kao da treniram"

Poslednjih meseci na estradi je popularan trend korišćenja injekcija za mršavljenje, ali Kaća oštro protiv toga i savetuje prirodni put.

"Ja kad se ugojim, obučem ovakav korset pa izgledam kao da treniram! Krenula sam na pilates, imala sam drugi trening. Nikada ne bih koristila te injekcije niti bih ih ikome preporučila. To je stvar ishrane i psihe — jednostavno treba korigovati ishranu, manje jesti i posetiti nutricionistu. Zašto biste uzimali lekove za nešto što se može srediti zdravim putem?”, jasna je bila pevačica.

"Uopšte se ne trudim da sačuvam odnos"

Osvrnuvši se na sve učestalije razvode među kolegama, Kaća je na pitanje kako se trudi da sačuva svoj brak i emotivni odnos odgovorila iznenađujuće:

"Ja se ne trudim uopšte!”, rekla je uz osmeh, pa progovorila o podršci jače polovine:

"On je uvek moja podrška. Bio tu fizički večeras ili ne, on je svakako moja najveća podrška”, otkrila je Kaća.

(Blic)

BONUS VIDEO: