OSVOJIO 3 OSKARA, ZAVEO NAJLEPŠE ŽENE, ISABELU AĐANI SAHRANIO JEDNIM POZIVOM: "Bio je bedni ženskaroš koji nije u stanju da voli ženu"

Ponovo se vraća na veliko platno iako je rekao da je sa glumom završio, jedan period u njegovom životu niko ne može da zaboravi

Najveći velikani u svetu umetnosti bar jednom nam se vrate iz penzije. Setimo se samo kako su to učinili Dejvid Bouvi ili Toni Morison. Sada nam isti spektakl priprema Danijel Dej-Luis, jedan od najboljih glumaca današnjice, koji je tačku na svoju karijeru rešio da stavi pre osam godina. Ali, kako uvek postoji neko ali, roditeljska ljubav je očigledno moćna stvar. Danijel Dej-Luis izašao je iz svoje hiberancije kako bi nosio glavnu ulogu u rediteljskom prvencu svog sina, Ronana Dej-Luisa.

On je jedan od onih glumaca čija filmografija nije beskonačna. Pojavio se u 21 filmu i uspeo da ostavi neizbrisiv trag u istoriji filma. Kada izgovorimo njegovo ime, na pameti su nam Moje levo stopalo, Nepodnošljiva lakoća postojanja, Biće krvi, Linkoln, Poslednji Mohikanac. Nikoga ne mora da ubeđuje da je fantastičan glumac, on je jedini muškarac na planeti koji je odneo tri Oskara za glavnu mušku ulogu. Tri najznačajnije nagrade za samo 21 snimljen film – ne čudi nas što je svet teško prihvatio njegovu najavu da se povlači iz sveta glume.

Ali, njegov sin je očigledno imao drugačije mišljenje i moć da ga navede da se vrati. Danijel je sam naglasio da se vratio iz porodičnih razloga, te da je ovo mali, intimni film koji mu je doneo zabavu i koji ima vrednost van holivudskih normi. Ronan i Danijel su zajednički napisali scenario za Anemone, film koji je premijerno prikazan na NJujorškom filmskom festivalu u subotu, a u naše bioskope će stići 3. oktobra.

Osim njegovog neospornog talenta, njegovu biografiju krasi jedna malo manje lepa priča o ljubavi sa poznatom glumicom - Izabelom Anđani, s kojom se upoznao u Londonu, a počeli su da se viđaju krajem 1989. Ispočetka je to bila velika ljubav i Danijel ju je vrlo brzo zaprosio, ali njoj se nije žurilo.

- Žena mora o tome malo da razmisli ako veruje u sakrament braka, kao što ja verujem - objasnila je svoj stav glumica, i ne sluteći kako će njeno odbijanje delovati na Danijela. On je to, pak, shvatio kao dozvolu da izlazi s drugima: na snimanju filma "Doba nevinosti" imao je strastvenu aferu s koleginicom Vinonom Rajder, a navodno mu nisu odolele ni glumica Greta Skaki i irska pevačica Šined O Konor. Veza s Izabel pukla je 1993., ali nakon osam meseci ponovo joj se vratio. Govorio joj je da voli samo nju, da je kupio kuću u Irskoj u kojoj će živeti i da više od svega - želi dete.

Isabel mu je poverovala i vratila mu se, a kada je 1994. zatrudnela i telefonski mu saopštila tu vest, njegova reakcija ju je šokirala. Danijel joj je rekao da ne želi da ima ništa s tim i da je njihova veza gotova i spustio slušalicu. Užasnuta glumica na to mu je poslala faks u kojem je napisala da je trudna i da će postati otac, a on je odgovorio da ga dete ne zanima. Korespondencija dvoje bivših ljubavnika dospela je u medije, koji su ga zbog te neverovatno okrutne reakcije razapeli. Danijel se opravdao problemima zbog kojih se nekoliko meseci lečio u privatnoj psihijatrijskoj bolnici kraj Pariza.

Istina je da je u to doba od raka umro njegov agent Džulijan Belfraž, kojeg je s vremenom počeo da doživljava kao očinsku figuru. Očigledno je to pobudilo osećanja vezana za smrt njegovog oca za kojeg je bio jako vezan, Sesila Dej-Luisa, što je dovelo do još jednog nervnog sloma.

U aprilu 1995. Isabel je u NJujorku rodila sina Gabrijela-Kejna, ali otac ga je video tek nekoliko dana kasnije, kada ga je u njegov stan odnela dadilja. Izabel nije poslao ni cveće ni čestitku, a posle je saznala da je u NJujork zapravo došao zbog svoje tadašnje devojke, glumice Džulije Roberts. NJihovom odnosu sigurno nije pridonelo ni to što prvih godina za sina nije plaćao alimentaciju niti se redovno viđao s njim. Zbližili su se tek kad je Gabrijel- Kejn, koji je postao muzičar i model, malo odrastao, a s Izabel ne komunicira sa njim ni danas.

- Danijel želi da ga smatraju čvrstim muškarcem. Nažalost, on je daleko od toga. Često sam svedočila njegovim krizama, kojih se stideo i uporno ih je želeo sakriti. Nije mu bilo stalo do mene, bio je bedni ženskaroš koji nije u stanju voleti ženu - rekla je u jednom intervjuu ogorčena glumica.

Nije se promenio ni kad je 1995. upoznao Rebeku Miler na snimanju "Veštica iz Salema", prema drami njenog slavnog oca Artura Milera. LJubav među njima planula je takvom žestinom da su se venčali pre premijere filma, a Danijel Dej Luis je Izabel poslao samo kratku poruku da se ženi. Ali propustio je o tome da obavesti svoju tadašnju devojku, instruktorku fitnesa Deju Pikardo. Ona je "srećnu vest" saznala od Izabel, koja ju je nazvala da čestita misleći da je ona mlada.

Iako brak nije počeo u idiličnim okolnostima, čini se da je Danijel u Rebeki napokon našao ono što je celog života tražio. Zbližio se i s tastom pa je par sve do Milerove smrti 2005. živeo u njegovoj kući u Konektiketu. Nakon toga su se preselili u Irsku, gde je glumac još 1995. kupio idilično seosko imanje okruženo šumom. Danijel vreme provodi u svojoj radionici baveći se stolarijom i klesarstvom, vozi se biciklom po okolnim brežuljcima, a često navrati i na pivo u lokalni pub. Svi ga znaju, a niko ga ne gnjavi, što mu je oduvek bio ideal.