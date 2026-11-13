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RAZVODE SE SRPSKI KOŠARKAŠ I MANEKENKA: Pre godinu dana dobili sina, a sada je usledila tačka na brak

Naš reprezentativac Aleksa Radanov razvodi se od manekenke Svetlane Bjelan, prenose mediji.

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Foto: Instagram/ Printscreen/ Svetlana Bjelan
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Oni su navodno nakon manje od tri godine braka odlučili da stave tačku na svoj dugogodišnji odnos.

Prema navodima izvora,košarkaš Aleksa Radanov i Svetlana Bjelan dogovorili su se da se raziđu zbog nepremostivih razloga za dobrobit svog malog sina.

- Posle nešto manje od tri godine braka odlučili su da se raziđu i svako krene svojim putem. Uradili su to bez pompe, pre svega jer imaju malog sina i svako je krenuo svojim putem - rekao je izvor za "Direktno".

Oni su se navodno razišli još pre nekoliko meseci, otpratili se na Instagramu i obrisali zajednie fotografije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Podsetimo, bivši košarkaš Crvene zvezde i Partizana i manekenka venčali su se u avgustu 2023. godine.

Povremeni srpski reprezentativac živeo je sa Svetlanom širom Evrope - u Moskvi, Varšavi, Minhenu, a zajedno su se vratli u Beograd kada je on potpisao ugovor za Partizan u januaru ove godine.

Svetlana Bjelan je pre braka sa košarkašem bila poznata na društvenim mrežama gde ima veliki broj pratilaca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SVETA (@svetlanabjelan)

Sa Aleksom ju je upoznala kuma Mina Nedović, supruga košarkaša Nemanje Nedovića, sa kojom se i danas druži.

Svetlana i Aleksa dobili su sina u junu 2025. godine.

(Blic)

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