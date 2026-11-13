RAZVODE SE SRPSKI KOŠARKAŠ I MANEKENKA: Pre godinu dana dobili sina, a sada je usledila tačka na brak

Naš reprezentativac Aleksa Radanov razvodi se od manekenke Svetlane Bjelan, prenose mediji.

Oni su navodno nakon manje od tri godine braka odlučili da stave tačku na svoj dugogodišnji odnos.

Prema navodima izvora,košarkaš Aleksa Radanov i Svetlana Bjelan dogovorili su se da se raziđu zbog nepremostivih razloga za dobrobit svog malog sina.

- Posle nešto manje od tri godine braka odlučili su da se raziđu i svako krene svojim putem. Uradili su to bez pompe, pre svega jer imaju malog sina i svako je krenuo svojim putem - rekao je izvor za "Direktno".

Oni su se navodno razišli još pre nekoliko meseci, otpratili se na Instagramu i obrisali zajednie fotografije.

Podsetimo, bivši košarkaš Crvene zvezde i Partizana i manekenka venčali su se u avgustu 2023. godine.

Povremeni srpski reprezentativac živeo je sa Svetlanom širom Evrope - u Moskvi, Varšavi, Minhenu, a zajedno su se vratli u Beograd kada je on potpisao ugovor za Partizan u januaru ove godine.

Svetlana Bjelan je pre braka sa košarkašem bila poznata na društvenim mrežama gde ima veliki broj pratilaca.

Sa Aleksom ju je upoznala kuma Mina Nedović, supruga košarkaša Nemanje Nedovića, sa kojom se i danas druži.

Svetlana i Aleksa dobili su sina u junu 2025. godine.

(Blic)