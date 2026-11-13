KEJT MIDLTON OTVORENO O OPORAVKU OD RAKA: "Rekli su mi da će biti dobrih i loših dana"

U opširnom intervjuu, princeza od Velsa, Kejt Midlton, govorila je o svom iskustvu sa rakom i teškom putu ka oporavku, opisujući kako je priroda postala njeno utočište tokom najtežih trenutaka.

Kejt Midlton je govorila o svojoj dijagnozi raka i dugom procesu lečenja u opširnom intervjuu za časopis "Kantri Lajf" („Country Life”), koji je vodio pisac Robert Makfarlejn, autor poznat po svojim knjigama o pejzažima i prirodnom svetu.

- U bolnici su mi rekli da moj oporavak neće biti linearan. Rekli su mi da će biti dobrih i loših dana, i da će za sve to biti potrebno vreme. Isto je i u prirodi. Ona nam pokazuje da su periodi odmora, promišljanja i obnavljanja jednako važni kao i trenuci rasta - dodala je ona.

Princeza Kejt je takođe otkrila kako joj je priroda pomogla nakon što je u martu 2024. godine obelodanila dijagnozu raka, a u septembru iste godine završila hemoterapiju. U januaru 2025. godine saopštila je da je bolest u fazi povlačenja (remisiji) i počela je da se vraća javnom životu i kraljevskim dužnostima.

Kada su je pitali kakvu je ulogu boravak u prirodi imao u njenom oporavku, Kejt je rekla da su te dve stvari „definitivno povezane”.

- Reč je o slušanju i obraćanju pažnje. Ono za šta sam zaista strastvena, budući da sam to iskusila iz prve ruke, jeste pristup bolesti i oporavku koji obuhvata celu ličnost. Da, ozbiljna bolest donosi mnoge fizičke izazove, ali u svakome od nas postoji i jedan dublji deo - nastavila je majka troje dece.

- Priroda mi je omogućila da pronađem dublju povezanost sa svojim umom, telom i duhom. Mislim da je to zato što priroda nudi nešto jedinstveno. Ona od nas ništa ne traži. Ne osuđuje nas, niti očekuje da se dokazujemo. Ona nam jednostavno dozvoljava da – jednostavno budemo. Zaista je bila moje utočište, mesto na koje sam instinktivno želela da odem.

Kejt je prošle godine pokrenula serijal na društvenim mrežama pod nazivom „Majka priroda” (Mother Nature), objavljujući video-zapise na početku svakog godišnjeg doba — istakla je da je „zanimljivo” videti kako „nauka sada potvrđuje ono što instinktivno znamo i osećamo”.

- LJudi su se oduvek okretali prirodi. Bilo da je reč o odlasku na plažu radi isceljenja i oporavka, u prirodu radi pronalaženja mira i nove perspektive, ili na planinu radi samoće — ljudi su oduvek tražili utehu u prirodnom okruženju. Priroda ima snažnu moć obnavljanja, a njeno uključivanje u proces nečijeg oporavka od ključnog je značaja. Osećaj povezanosti, prisustvo ljudi od poverenja i boravak na mestima gde pronalazite mir mogu biti od izuzetnog značaja u teškim trenucima - navela je ona.

