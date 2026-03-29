"TEŠKO JE IZGUBITI PRIJATELJA": Lepa Brena otkrila kako se osećala kada je čula da je Sale preminuo

Lepa Brena u dokumentarnom filmu "Sale" govorila je o odnosu i saradnji sa pokojnim Sašom Popovićem.

Lepa Brena pojavila se u dokumentarnom filmu "Sale" o životu i delu Saše Popovića, te je otkrila kako se osećala kada je saznala najgore vesti.

"Želela sam da..."

Muzička zvezda se u suzama prisetila bolnog trenutka.

- Kada sam saznala za njegove poslednje trenutke, želela sam da taj telefon bude isključen - rekla je Brena.

"Pokazali smo koliko ga volimo i cenimo..."

Brena je govorila i o podršci tokom najtežih dana.

– Mislim da sam Saši, kao i cela moja porodica, pokazali koliko ga cenimo, volimo i poštujemo. Ne verujem da postoje osobe u životu koje su bile veća podrška u njegovim idejama i svemu onom što smo učinili i Boba i ja. To je bilo u početku, tako je i dan-danas – rekla je Brena.

NJegov preprani odlazak duboko je pogodio.

– Teško je izgubiti prijatelja, jako teško - dodala je Brena sa knedlom u grlu.

Prijateljstvo i saradnja

Slatki greh

Dugogodišnje prijateljstvo i profesionalna saradnja Saše Popovića i Lepe Brene predstavljaju jedan od najznačajnijih tandema u istoriji regionalne estrade, čiji je uticaj vidljiv i danas.

NJihova zajednička priča počinje još tokom osamdesetih godina, kada su kao deo sastava „Slatki greh“ zajedno gradili temelje jednog od najuspešnijih muzičkih projekata bivše Jugoslavije.

Dok je Lepa Brena osvajala publiku harizmom i energijom na sceni, Saša Popović bio je ključna figura u organizaciji, produkciji i muzičkom oblikovanju benda.

Kroz brojne turneje, hitove i nastupe širom regiona i inostranstva, njihov odnos prerastao je okvire poslovne saradnje i prerastao u iskreno prijateljstvo. Zajedno su prošli kroz periode velikih uspeha, ali i izazova koji su pratili raspad zajedničkog tržišta devedesetih godina.

Grand

Nakon tog perioda, njihova saradnja dobija novu dimenziju osnivanjem produkcijske kuće „Grand“, koja će kasnije postati jedna od najuticajnijih institucija u domaćoj muzičkoj industriji. Kao kreativni i poslovni partneri, nastavili su da oblikuju karijere brojnih izvođača i utiču na muzičke trendove.

NJihovo dugogodišnje druženje često je isticano kao primer lojalnosti i međusobnog poštovanja na estradi, gde su takvi odnosi retki. I u javnim nastupima, oboje su više puta naglašavali značaj podrške koju su pružali jedno drugom kroz decenije rada.

Danas, ime Saše Popovića i Lepe Brene ostaje sinonim za uspeh, profesionalizam i trajne vrednosti u muzici, ali i za prijateljstvo koje je odolelo vremenu i promenama u industriji.

(Grand)

