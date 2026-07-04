UDALA SE TEJLOR SVIFT: Najpopularnija pevačica na svetu rekla "da" - ovo su svi detalji venčanja koje je okupilo svet (FOTO)

Tejlor Svift i Trevis Kelsi su se venčali!

Pop zvezda i igrač američkog fudbala venčali su se u petak, 3. jula, na glamuroznoj ceremoniji održanoj u Medison Skver Gardenu u NJujorku, potvrdio je predstavnik Tejlor za Pipl.

- Izgled mlade i mladoženje za venčanje kreirao je Kristijan Dior Haute Kutur. Dizajnirao ih je Džonatan Anderson, kreativni direktor Diorovih ženskih, muških i Haute Kutur kolekcija, u tesnoj saradnji sa mladom i mladoženjom. Ovo je prva kutur venčanica dizajnera za svetski poznatu ličnost. NJihove cipele je po meri izradio Kristijan Lubuten, a mlada je nosila Kartije nakit - rekao je njen predstavnik u saopštenju i objasnio ko su im bili kumovi.

- Tejlor i Trevis nisu imali deveruše niti kumove. Umesto toga, njen brat Ostin Svift je bio Tejlorin kum, a Džejson Kelsi je bio Trevisov kum. Ceremonija je spojila obe porodice, a vodio ju je prijatelj Adam Sandler.

Nakon što su par proglašeni mužem i ženom, ispred arene je to i potvrđeno na bilbordu - „Upravo venčani!“

Vest da je venčanica Tejlor Svift došla iz krojačkih ruku Diora, potvrdila je i sama modna kuća.

- Modna kuća Kristijan Dior Haute Couture sa zadovoljstvom potvrđuje da je kreirala odevne kombinacije za venčanje Tejlor i Trevisa. One su nastale u Diorovim ateljeima na adresi u Parizu, a kreirao ih je Džonatan Anderson, kreativni direktor Diorovih kolekcija za žene, muškarce i visoku modu, u bliskoj saradnji sa samim parom. Džonatan Anderson i modna kuća Dior upućuju čestitke mladencima - navodi se u saopštenju ove modne kuće za Pipl.

Mnošrvo poznatih gostiju našlo se na listi pozvanih na venčanje koje se dugo čekalo, uključujući: Džidži Hadid i Bredlija Kupera, Selenu Gomez, Dakotu Džonson, Marisku Hargitej i Pitera Hermana, Eda Širana i Čeri Siborn, sestre Haim, Eli Gulding, Bensona Buna, Maren Moris, Kelsi Balerini, Mirandu Lambert, grupu The Chicks, Breda Pejslija i Kimberli Vilijams-Pejsli, Hjua Granta, Karli Klos i Džošuu Kušnera, Zoi Kravic, Džejsona Sudeikisa, Itana Hoka, Džimija Falona i Tomija Hilfigera.

Noć pre venčanja, par je započeo proslavu intimnom večerom sa porodicom i prijateljima u Infosis teatru, u okviru kultnog mesta.

Dan pre venčanja, predstavnik Svift je rekao za Pipl da je par donirao 26 miliona dolara raznim organizacijama, uključujući Feeding America, ASPCA i Dolly Parton's Imagination Library.



